Detaliul care o scoate din minți pe Bilionera, dar îl ascunde cu strășnicie: nimeni nu are voie s-o filmeze AȘA! Enigma Otiliei: ”Una-i mai mare, alta-i…”

Otilia Bilionera este considerată una dintre cele mai frumoase artiste de la noi, dar nimeni nu s-ar gândi că blondina are complexe, care o macină la fiecare filmare ori ședință foto. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a recunoscut că o deranjează un detaliu pe care, cel mai probabil, nimeni nu l-a sesizat. Chiar dacă ar fi să aruncăm o privire critică, tot nu ne-am da seama că are…o nară mai mică și una mai mare. Mai sunt și alte complexe care îi dau bătăi de cap artistei, dar cu toate acestea, tot a stârnit invidia femeilor din jurul ei de-a lungul anilor. De altfel, acesta este și motivul pentru care Otilia nu prea a avut prietene femei, deoarece s-a confruntat cu situații neplăcute în trecut.

Oglindă-oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară? N-avem un răspuns concret, și așa gusturile nu se discută. Însă Otilia Bilionera este, cu siguranță, pe lista celor mai admirate artiste din România. Însă blondina își găsește defecte atunci când se privește pe filmări ori în fotografii. Se pare că nasul este „vinovat” pentru complexele pe care le are interpreta.

Nimeni nu pare să fi sesizat nimic, dar deh, ochiul critic al femeii găsește cusur acolo unde nu te aștepți. Și dacă aveați impresia că acesta este singurul detaliu care o scoate din minți, surpriză! Mai sunt și altele pe listă, despre care ne povestește chiar ea.

Otilia Bilionera, complexată de nasul ei

Poate are ea complexe, dar încă de când era mică a simțit invidie din partea femeilor din jurul său. Otilia Bilionera spune că dintotdeauna a evitat prieteniile strânse cu femeile, tocmai din acest motiv, pentru că „femeile sunt foarte răutăcioase”, spune ea.

„Eu am o nară mai mare și una mai mică, întotdeauna în poze sau pe filmări îi rog pe cameramani să nu mă ia foarte aproape, pentru că se vede acest detaliu și de fiecare sunt atentă la nas, dacă se vede diferența asta, asimetria. Mai am și alte complexe, mi se pare uneori că îmi apare fața prea mare pe video, mai am celulită, chiar dacă nu pare, sunt câteva lucruri care mă complexează. Cu toate acestea, de când eram mică am simțit invidie din partea femeilor din jurul meu.

Eu nu am prietene femei, tocmai din acest motiv, am o singură prietenă din copilărie, care este și cea mai bună prietenă a mea, managera mea, cu care colaborez și cam atât, acesta este cercul meu. Știu că femeile sunt foarte răutăcioase și am încercat să mă feresc întotdeauna de situații în care aș putea fi pusă, sau mi s-ar putea pune bețe în roate”, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

