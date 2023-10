Otilia Bilionera trezește pasiuni nebune în rândul bărbaților! Iată ce a putut să-și scrie pe mână de dragul ei

De mai bine de un an de zile, Otilia trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de un bărbat de oricine turcă. Aceștia sunt îndrăgostiți până peste cap și au planuri mari de viitor împreună. Bărbatul a cerut-o în căsătorie în urmă cu doar câteva luni, iar acum a făcut un nou gest prin care și-a demonstrat iubirea. Se pare că artista a reușit să îl cucerească definitiv. Ce a făcut partenerul Otiliei pentru logodnica lui?

Otilia și iubitul ei și-au construit o poveste de iubire frumoasă, chiar dacă între cei doi există o diferență de vârstă de șapte ani. Însă, aceasta este insesizabilă spune artista, pentru că partenerul ei este cât se poate de matur la cei 24 de ani ai săi. După un an de relație, bărbatul a decis să își ceară în căsătorie iubita, iar acum a făcut un alt gest care îi demonstrează perfect sentimentele, fiind clar că iubirea pe care o poartă vedetei este una mare.

Iubitul Otiliei, gest surprinzător

Atunci când Otilia și partenerul ei au împlinit un an de relație, acesta a cerut-o în căsătorie, iar răspunsul a fost evident un mare „Da”. Acum, la câteva luni după ce a pus marea întrebare, tânărul de 24 de ani a făcut un alt gest măreț.

Mai exact, se pare că acesta este convins că Otilia este sufleului lui pereche, așa că nu a ezitat și și-a tatuat numele ei pe mână. Cântăreața a fost cea care a dezvăluit acest lucru, postând în mediul online o fotografie cu noul tatuaj al iubitului. Bărbatul și-a tatuat pe braț inițialele partenerei și pare foarte mândru de acest lucru. Gestul a impresionat-o pe vedetă, așa că a împărtășit totul cu fanii săi din mediul online.

Otilia are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său și s-a declarat cucerită definitiv. Vedeta este gata să își petreacă toată viața alături de el, iar anul acesta cei doi vor face nunta. Cum iubitului ei este din Turcia, cântăreața s-a gândit să facă o nuntă dublă. Aceasta și-ar dori că marele eveniment să se țină atât în țara iubitului, cât și în România, pentru ca toată familia ei să poată să fie prezentă.

„Este foarte carismatic, are o atitudine de bărbat, ceva special care mi-a atras atenţia încă de când l-am văzut. Şi e foarte relaxat. Eu sunt foarte stresată, iar el este cel mai relaxat om pe care l-am cunoscut vreodată. Iar în ceea ce mă privește, în afară de aspectul fizic care nu este atât de important pentru el, a zis că cel mai mult şi mai mult iubeşte la mine sufletul meu. O să facem nunta şi apoi dau de veste.

Mie niciodată nu mi s-au concretizat planurile aşa cum am vrut. E mai bine să le fac, să nu spun nimănui şi abia apoi să dau de veste. În mod sigur nunta va fi anul acesta. Încă nu ştiu locaţia. Nici la rochie nu m-am gândit, astea sunt ultimele detalii. Eu am foarte mulţi prieteni în Turcia, oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului, colaboratori, dar la fel de mulţi am şi în România. Aşa că am putea face nunta atât în Turcia, cât şi în România”, declara Otilia, în urmă cu ceva timp.

