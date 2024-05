(P) 5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre o dietă VLCD

Sunt dietele VLCD eficiente? Dar sanatoase? Ei bine, raspunsul scurt este faptul ca acest tip de dieta poate duce la slabire eficienta si sanatoasa mai rapid decat multe alte diete care reduc aportul de calorii in mod treptat. Totodata, dieta poate fi urmata in mai multe feluri – fie pentru a slabi, fie pentru a-ti mentine greutatea, de exemplu.

Prin urmare, dietele de tip VLCD, asociate cu o alimentatie sanatoase, pot deveni un adevarat stil de viata pe termen lung. Incepi prin a dori sa slabesti, sa dai jos kilogramele in plus si ajungi sa urmezi un anumit aport caloric recomandat, sustinut de alimente sanatoase – putine calorii, putin zahar, dar volum optim de proteine, fibre si multe alte elemente sanatoase.

Iata alte cinci lucruri esentiale pe care trebuie sa le stii despre o dieta VLCD!

Aportul zilnic de calorii

O dieta cu volum redus de calorii… evident, reduce aportul caloric zilnic. Totusi, trebuie luat in calcul faptul ca acest aport este diferit in functie de rezultatele pe care le astepti. De regula, o dieta VLCD eficienta iti va recomanda in jur de 800 de calorii pe zi pentru a slabi, implicit pentru a da startul dietei.

Pentru unele persoane, 800 de calorii s-ar putea sa fie prea putin, motiv pentru care sfatul medicului este necesar inainte de a incepe o dieta restrictiva.

Apoi, pentru mentinerea greutatii, majoritatea dietelor recomanda 1400 de calorii in fiecare zi.

Aport optim de nutrienti, vitamine si minerale

Atunci cand alegi o dieta VLCD, trebuie sa alegi una care pune accentul pe furnizarea unui volum optim de nutrienti, vitamine si minerale. In esenta, o dieta VLCD poate fi comparata cu dietele excesive, care sustin infometarea. Totusi, VLCD reduce aportul de hrana si cel caloric luand in calcul cerintele normale ale organismului – fibre pentru a sustine satietatea, proteine pentru a oferi corpului energie, precum si nutrienti, vitamine si minerale pentru a asigura functionarea optima a acestuia.

Inlocuitori de masa – introducere usoara in dieta

Cele mai multe diete de tip VLCD apeleaza la inlocuitori de masa – de marca proprie – pentru a oferi persoanelor o modalitate simpla, usoara si eficienta de a incepe dieta, dar si de a o continua si finaliza atunci cand nu exista timpul necesar pentru a prepara mese.

In timpul unei diete VLCD te vei baza pe shakeuri, supe si batoane de slabit – concepute special pentru a reduce aportul caloric zilnic, dar si pentru a sustine o alimentatie sanatoasa.

Dieta cu eficacitate maxima

Dietele VLCD nu sunt concepute ca si diete pe termen foarte lung, in special cand se pune problema eliminarii kilogramelor in plus. Dietele de slabire de acest tip trebuie urmate timp de minim 3 saptamani, in timp ce variantele de mentinere a greutatii pot fi urmate mai mult timp, dar in final ar trebui inlocuite cu alimente preparate in clasa – simplu spus, cu un stil de viata sanatos, sustinut de alimentatie optima.

Dieta care devine stil de viata

Atunci cand urmezi o dieta de slabit VLCD, trebuie sa ai siguranta ca o poti transforma intr-un stil de viata. Acesta trebuie sa fie unul dintre principiile dietei alese de tine. Mai exact, dupa ce ai slabit cu ajutorul produselor de marca proprie, trebuie sa poti face trecerea la o dieta de mentinere a greutatii, implicit la alimente gatite in casa, dar care urmeaza bunele practici recomandate de dieta VLCD aleasa – continut redus de calorii si de zahar si continut optim de fibre, proteine, nutrienti, vitamine si minerale.