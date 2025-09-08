Acasă » Știri » (P) Ce fel de pat tapițat pentru dormitor?

De: Redacția CANCAN 08/09/2025 | 10:08
Alegerea patului pentru dormitor este una dintre cele mai importante decizii în timpul amenajării acestuia. De el depinde confortul somnului, regenerarea în fiecare zi și atmosfera generală a interiorului? Patul tapițat pentru dormitor, care combină eleganța, confortul și soluțiile practice, se bucură de o popularitate neclintită. Însă ce fel de pat să alegem? Care pat va fi cel mai potrivit? Îți sugerăm!

De ce merită să alegi un pat tapițat?

Paturile tapițate se diferențiază prin tapițeria moale, care conferă interiorului un aspect familiar și elegant. Este o alternativă excelentă pentru modelele clasice, cu cadru din lemn sau metal. Spătarul moale permite sprijinirea confortabilă în timpul cititului sau lucrului la laptop în pat. Gama largă de țesături te va ajuta să adaptezi fără probleme modelul în stilul dormitorului tău.

Cum alegem dimensiunea patului tapițat?

Când alegem patul tapițat pentru dormitor, să ne gândim în primul rând la dimensiunea adecvată. Nu uita însă că, producătorii furnizează dimensiunile suprafeței de dormit, așadar aici e nevoie să adaugi și lățimea marginilor, care poate fi mai mare sau restrânsă. Îți prezentăm mai jos paturile alese cel mai des:

  • Pat tapițat 140×200 – soluție populară pentru dormitoarele mici. Asigură suprafața optimă de dormit pentru cuplurile, care nu au nevoie de un spațiu prea mare de dormit. Poate fi de asemenea alegerea ideală pentru o persoană.
  • Pat tapițat 160×200 – cea mai populară opțiune pentru cupluri. Paturile tapițate 160×200 nu aglomerează spațiul și totodată asigură spațiul potrivit de dormit și de relaxare.
  • Pat tapițat 180×200 – denumit și pat King Size. Nu fără motiv a fost denumit astfel. Această soluție este potrivită pentru persoanele, care apreciază spațiul și confortul. Asigură un spațiu generos de dormit. Opțiune ideală și pentru familiile cu un copil mic, care doarme cu părinții.
  • Pat tapițat 90×200 – pat pentru o persoană, compact și confortabil. Modelul de dimensiuni reduse se va integra perfect în orice spațiu. Ideal pentru persoane single, adolescenți, o garsonieră sau dormitorul pentru oaspeți.
Funcționalitate în paturi moderne tapițate

Astăzi mizăm nu doar pe estetică. Importante sunt funcționalitatea și soluțiile practice! Unul dintre aceste aspecte este recipientul suplimentar pentru lenjerie Patul tapițat cu ladă de depozitare asigură loc suplimentar de organizare. Este excelent pentru depozitarea lenjeriei, a păturilor sau hainelor de sezon. Opțiunile tradiționale oferă un compartiment mare cu unul sau două separatoare. Însă poți găsi pe piață și paturi boxspring, care, pe lângă aspectul lor luxos, oferă două recipiente pentru lenjerie.

O alegere funcțională va fi și patul tapițat cu picioare. Cu un aspect ușor, elegant și modern. Ajută la păstrarea ordinii sub pat.

Stil și eleganță în dormitorul tău cu un pat tapițat

Paturile tapițate atrag privirile și conferă dormitorului un caracter deosebit. Datorită țesăturilor diferite – de la velur la împletituri – le poți integra în stilul glamour, clasic, loft, scandinav sau japandi. Ce este acum la modă?

În prezent, pe listele trendurilor de amenajări de interior domină patul tapițat cu formă rotunjită. Spătare rotunjite și forme de nori, care conferă dormitorului un aspect ușor și unic. Frecvent alese sunt tapițeriile din velur și paturile boucle.

Nu uita că patul este punctul central al dormitorului. El decide cum se prezintă întregul interior. Când alegi modelul visat, investești nu doar în confortul somnului, ci și în estetica întregii încăperi.

Ce fel de pat tapițat să alegem?

Dacă ești în căutarea unui mobilier confortabil și elegant, patul tapițat este alegerea perfectă! În funcție de nevoi, poți alege un model mai mic, cum este patul tapițat 140×200 sau poți alege un pat tapițat mare, spațios 180×200. Așa cum am menționat, cel mai des ales este cel cu dimensiunea 160×200 cm. Când alegi, verifică dacă este dotat cu recipient suplimentar pentru lenjerie, care îți va fi întotdeauna util.

Asigură-ți un somn sănătos și confortabil, iar dormitorul tău va deveni locul, în care te vei întoarce cu plăcere în fiecare zi.

