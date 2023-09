(P) Cum e să câștigi 3.511.581,45 lei, jackpotul Grand de la Pragmatic Play. “În seara aia n-am dormit. De bucurie!”

Pragmatic Play este unul dintre producătorii de top a cărui selecție de sloturi ar trebui să o încerci. Un jucător de la Superbet a știut asta, a ales ales Hot to Burn Jackpot Play și, în timp ce se SuperDistra, una dintre rotirile pe miza de 11 lei și 25 de bani i-a adus jackpotul Grand. Un vis, o bucurie, ceva de negândit – iată că a devenit realitate.

Un SuperCâștig deschide toamna

Hot to Burn Jackpot Play s-a dovedit a fi un joc SuperNorocos pentru unul dintre jucătorii noștri. Cum e să pui mâna pe un astfel de jackpot, ce planuri are cu banii și cu ce se ocupă, afli dintr-un interviu exclusiv.

Prima întrebare e una de încălzire: cu ce te ocupi?

Lucrez într-o companie internațională, la un magazin, sunt șef de department.

Cum ai reacționat când ai câștigat jackpotul de la Pragmatic Play?

La început nu îmi venea să cred, după care am văzut că este adevărat. În seara aia n-am dormit. De bucurie!

De cât timp joci jocuri de casino?

De când am instalat aplicația Superbet, învârtind roata pe care o aveți zilnic, SuperSpin, am intrat tot timpul, am mai retras, am mai jucat și din banii mei. Nu este zilnic, dar cred că sunt 7 ani de când am aplicația.

De ce îți place să joci la Superbet?

Înainte am jucat pe o altă platformă , după care printr-un prieten, tot așa la muncă, îmi spune: „uite, eu joc la Superbet”. Mi-a plăcut, un pic altfel aplicația, am mai încercat să vă spun drept și în altă parte. Îmi place foarte mult aplicația, este și un cash-out bun. Banii intră, adică nu am avut niciodată probleme astfel încât să spun: „Nu am încredere în Superbet”. Nu prea am ce să reproșez, e seriozitate.

Cum ești vis-a-vis de sport: cu ce echipă ții?

Din lume cu Real Madrid, din România cu FCSB.

Care este jocul tău de cazinou preferat?

100 Burning Hot.

Ultima întrebare e cea pe care o așteaptă probabil toți cei care ne citesc: ce vei face cu banii câștigați din acest Jackpot?

Prima oară îmi voi achita creditul Prima Casă, mai am de plătit 7 ani din 17. Îmi voi lua o mașină mai nouă. Și restul am să îi strâng ca economii, mă duc în continuare la serviciu, munca înnobilează omul. Probabil că anul viitor voi merge într-o vacanță mai frumoasă.