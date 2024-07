(P) De ce ne fascinează atât de mult pietrele semiprețioase

Nimic nu acaparează mai mult imaginația omului decât podoabele care conțin nestemate. Încă din zorii civilizației, acestea au ocupat un loc de cinste în diverse sectoare. Pietrele semiprețioase au captivat omenirea de mii de ani. Ele sunt apreciate nu doar pentru frumusețea lor, ci și pentru puterile ce li se atribuite. Acestea sunt utilizate, cel mai des, în crearea de bijuterii sau obiecte decorative. Totuși, în alte vremuri, dar și mai nou, le regăsim în diverse practici de vindecare sau protecție spirituală.

Adevărul este că aceste minerale ne iau ochii. Nu ne putem abține să nu le iubim. Au ceva misterios, care ne face să ne dorim mai multe și mai multe. Unele dintre ele au culori care pur și simplu ne farmecă. Mulți au încercat să înțeleagă acest fenomen. Totul se duce, cum spuneam, adânc, în vremuri antice, când pietrele semiprețioase erau asociate cu zeii.

Legende care înconjoară gemele semiprețioase

Așa cum am specificat, probabil fiecare dintre acestea are o explicație ce nu ține de partea științifică. Majoritatea pietrelor semiprețioase sunt adesea învăluite în legende care le explica originile. Fiecare piatră are o istorie unică. Unele au fost transmise prin viu grai, altele consemnate în povestiri pe care le citim și acum cu plăcere.

Una din cele mai frumoase astfel de pietre, iubită de majoritatea oamenilor, este ametistul. În mitologia greacă, se spunea că ametistul proteja împotriva intoxicației alcoolice. Legendă ei este despre Dionisos, zeul vinului, al petrecerilor, care s-a mâniat pe o muritoare, Amethystos.

Zeul a trimis tigri pentru a o ataca pe această tânără. Însă zeița Artemis a transformat-o în cristal pentru a o proteja. Dionisos, realizând greșeala, a turnat vin peste piatră. De aici reiese culoare purpurie distinctivă a ametistului, atât de apreciată.

Nu putem să nu amintim și turcoazul, care în America de Sud și de Nord, era considerat un puternic talisman. Aztecii îl foloseau des, crezând că această piatră era lacrimă zeiței cerului.

Îl regăsim și la nativii americani, ce îl purtau pentru a se proteja în călătorii sau lupte. În altă parte a lumii, jadul, este una din cele mai fascinante pietre semi-pretioase. Poporul chinez îl folosește din timpuri imemoriale. Este considerat mai valoros decât aurul, fiind asociat cu longevitatea sau protecția.

Împărații chinezi purtau jad pentru a se proteja de rău, pentru noroc, pentru prosperitate. Mai mult, în Taoism, stăpânul suprem al Cerurilor este Împăratul de Jad. De aici ne dăm seama cât de mult însemna această piatră pentru chinezi.

Bijuterii superbe cu pietre sau cristale

Cum spuneam, este un lucru foarte popular să ținem aceste geme semiprețioase asupra noastră. Și cum putem să facem asta mai bine, decât cu bijuterii. Așadar, pietrele semiprețioase sunt extrem de populare în acest context. Asta datorită diversității de culori, având o estetică cu adevărat deosebită. Le regăsim în inele, coliere, brățări, cercei.

Sunt purtate de femei, dar și de bărbați. Au darul de a oferi unei ținute un aer misterios, sofisticat. Iar prețurile nu sunt foarte mari. Printre cele mai folosite pietre în podoabe avem, ametistul, deja amintit mai sus. Am spus cât este de iubit pentru culoarea să purpurie.

Ametistul este folosit în inele, coliere, broșe. Este asociat cu regalitatea, însă spiritualitatea din spatele lui este și mai puternică. Pentru ocazii speciale este cadoul perfect. Pe lângă acesta, regăsim în bijuterii frumoasa piatră de lapis lazuli. Această gemă albastră, cu incluziuni de pirită aurie, este foarte apreciată.

Utilizată încă din Egiptul Antic, lapis lazuli este un adevărat spectacol vizual. Mai sunt populare și bijuteriile cu cuarț roz. Cunoscut pentru nuanța să delicată, este considerat piatră iubirii, a armoniei, oferind liniște.

Pietrele semiprețioase ne pot proteja casă

Nu putem spune că nu este important să nu avem grijă de locuința noastră. Aici ar trebui să fie liniște, armonie, energii pozitive. Oamenii folosesc pietre semiprețioase pentru a obține protecție. Fiecare mineral are proprietăți unice care pot influența energia unui spațiu. Vorbeam mai sus de turmalina neagră.

Așezată la intrarea casei, această piatră poate proteja împotriva energiilor negative. Este, de asemenea, utilizată pentru a crea un scut energetic în jurul locuinței.

Desigur, ametistul, cuarțul roz, cuarțul transparent sau pirita ne mai pot ajuta. De asemenea, o piatră pe care încă nu am menționat-o, citrinul, este de folos. Această gemă galbenă este asociată cu prosperitatea, dar va stimula și creativitatea.

Ce proprietăți se crede că au pietrele semiprețioase

Nu încape îndoială că sunt aproape toate deosebit de frumoase. Dar pe lângă asta, pietrele semiprețioase sunt apreciate și din alte motive. Este vorba de influența lor asupra oamenilor. Se spune că unele pot fi utilizate în vindecare sau protecție.

De-a lungul secolelor, diferite culturi au atribuit pietrelor semiprețioase puteri specifice. Ne întoarcem la omniprezentul ametist. Așadar este o piatră de purificare, utilizată pentru a calmă mintea, reducând stresul.

Dacă vrei să dormi bine, pune o piatră de ametist cât mai aproape de pernă. Cunoscută pentru proprietățile sale protectoare este și turmalina neagră. Absoarbe energiile negative, transformându-le în energie pozitivă. Aventurinul verde în schimb este considerat piatră norocului, a prosperității. Alături de ametist însă, cu puteri foarte mari, este cristalul de cuarț.

Se spune că acesta amplifică energia, iar dacă este plasat lângă o altă piatră îi sporește puterea. De exemplu, dacă dorești liniște, pune un cristal de cuarț transparent lângă unul roz. Puterea lui va fi mult mai mare și vei obține liniștea mai repede.

E lesne de înțeles că pietrele semiprețioase nu sunt doar niște minerale frumoase, ci au o încărcătură energetică aparte. Provenind din inima pământului, sunt strâns legate cu energiile ancestrale ale acestuia.

Deși mulți sunt sceptici, unele persoane cred că puterea lor chiar funcționează. Până la urmă nu este nimic greșit în a folosi aceste pietre. Ele ne aduc în casă nu doar un sentiment de liniște. Ne înconjoară cu frumusețea lor naturală.