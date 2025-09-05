Acasă » Știri » (P) De ce te simți obosit dimineața, chiar dacă dormi suficient

(P) De ce te simți obosit dimineața, chiar dacă dormi suficient

De: Redacția CANCAN 05/09/2025 | 12:24
(P) De ce te simți obosit dimineața, chiar dacă dormi suficient

Cu totii am avut momente in care, dupa o noapte aparent linistita si un numar decent de ore de somn, ne trezim simtindu-ne la fel de obositi ca atunci cand am pus capul pe perna. Desi dormim, parca nu ne odihnim.

De ce se intampla acest lucru si ce putem face pentru a transforma somnul intr-o experienta cu adevarat regeneratoare? Raspunsul nu este intotdeauna simplu, dar implica mai multi factori, de la rutina zilnica si alimentatie, pana la detalii aparent minore precum calitatea mediului in care dormim.

Somnul si odihna sunt doua concepte diferite. Poti dormi opt ore si totusi sa nu te simti odihnit, la fel cum poti dormi mai putin, dar sa te trezesti revigorat. Asta inseamna ca nu doar durata conteaza, ci si profunzimea si calitatea somnului. Exista, desigur, un ghid general care te ajuta sa intelegi cate ore trebuie sa dormi in functie de varsta si stilul de viata.

Dar chiar si respectand acel ghid, multi dintre noi continuam sa ne simtim vlaguiti. De ce?

Calitatea somnului, nu doar cantitatea

Oamenii tind sa confunde timpul petrecut in pat cu timpul real de somn profund. Daca te trezesti des in timpul noptii, daca ai un somn agitat sau vise intense, corpul tau nu reuseste sa treaca prin toate etapele esentiale ale somnului – mai ales faza REM si somnul profund. Acestea sunt momentele in care organismul se reface, iar creierul proceseaza informatiile acumulate peste zi.

Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

Obiceiuri de seara care afecteaza somnul

Expunerea la ecrane (telefon, laptop, televizor) inainte de culcare afecteaza productia de melatonina, hormonul care regleaza somnul. Consumul de cofeina dupa ora 15:00, mesele grele sau antrenamentele intense seara pot, de asemenea, interfera cu capacitatea corpului de a se relaxa.

Incearca sa-ti creezi un ritual de seara linistitor: lumina calda, o carte usoara, cateva minute de respiratie constienta. Aceste mici obiceiuri pot influenta pozitiv tranzitia catre un somn mai linistit si mai profund.

Stresul si sanatatea mentala

Mintea obosita nu se odihneste usor. Chiar daca reusesti sa adormi, stresul acumulat peste zi poate genera un somn fragmentat sau agitat. Gandurile repetitive, grijile nerezolvate si presiunea emotionala isi gasesc deseori drum in somnul nostru.

Practicile precum meditatia, jurnalul de recunostinta sau discutia deschisa cu cineva apropiat pot contribui la eliberarea tensiunii si, implicit, la imbunatatirea calitatii somnului.

Calitatea mediului de somn

Aici intervin detalii esentiale pe care multi le trec cu vederea: temperatura camerei, nivelul de zgomot, lumina ambientala si – poate cel mai important – asternuturile. Un pat curat, aerisit, cu lenjerii de pat confortabile si potrivite sezonului poate avea un impact enorm asupra modului in care dormim.

Unul dintre cele mai simple moduri prin care iti poti transforma somnul este sa investesti in lenjerii de pat de calitate. Textura, materialul, capacitatea de a regla temperatura corpului pe timpul noptii – toate contribuie la o experienta de somn net superioara.

Probleme medicale nediagnosticate

Sindromul de apnee in somn, refluxul gastric nocturn, bruxismul (scrasnitul din dinti), anumite afectiuni tiroidiene sau dezechilibre hormonale pot afecta semnificativ somnul. Daca simti ca ai epuizat toate celelalte variante si totusi te trezesti mereu obosit, poate fi momentul sa consulti un medic.

Lipsa de miscare in timpul zilei

Desi poate parea paradoxal, activitatea fizica sustinuta in timpul zilei ajuta la un somn mai bun. Corpul obosit fizic adoarme mai usor si doarme mai profund. Incearca sa incluzi cel putin 30 de minute de miscare zilnic – fie ca e vorba de mers pe jos, yoga sau orice alta forma de activitate placuta.

Inconsecventa programului de somn

Corpul nostru functioneaza optim atunci cand are o rutina stabila. A te culca si a te trezi la ore foarte diferite de la o zi la alta poate da peste cap ceasul biologic. Ideal este sa respecti, pe cat posibil, aceeasi ora de culcare si de trezire, chiar si in weekend.

Alimentatia si hidratarea

O cina usoara, evitarea alimentelor procesate si hidratarea adecvata pot sustine un somn mai linistit. Evita alcoolul – desi poate parea ca ajuta la adormit, el interfereaza cu somnul profund si te poate face sa te trezesti mai des in timpul noptii.

Incarcarea emotionala a dormitorului

Desi nu pare un factor tehnic, modul in care percepi spatiul in care dormi poate influenta calitatea somnului. Daca asociezi dormitorul cu munca, cu certuri sau cu haos, mintea ta nu il va percepe ca un spatiu de relaxare. Curatenia, ordinea si detaliile placute precum o lenjerie fina, un miros calmant sau o lumina ambientala pot contribui la schimbarea perceptiei si la inducerea starii de calm.

Concluzie

Oboseala de dimineata nu este intotdeauna un semn ca ai dormit prea putin. Poate fi rezultatul unui somn de proasta calitate, al unui mediu nepotrivit, al stresului sau al obiceiurilor zilnice. Din fericire, multe dintre aceste lucruri pot fi schimbate cu eforturi mici dar consecvente.

Incepe prin a-ti observa propriile obiceiuri, sa vezi daca te incadrezi in ghidul despre cate ore trebuie sa dormi, si analizeaza cum poti imbunatati mediul de somn. Un pas simplu dar eficient poate fi inlocuirea asternuturilor uzate cu lenjerii de pat noi, confortabile si adaptate sezonului.

Somnul este fundamentul sanatatii noastre. Atunci cand investim in el, investim in fiecare zi care urmeaza.

Iți recomandăm
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului fațetelor dentare
Știri
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului fațetelor dentare
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Știri
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Mediafax
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Gandul.ro
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale...
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa: „Am nevoie de prieteni ca ăștia”
Adevarul
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux...
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut...
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții...
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe...
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Digi 24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit....
Partenera lui Nicușor Dan se chinuie cu cumpărăturile din cauza SPP
Digi24
Partenera lui Nicușor Dan se chinuie cu cumpărăturile din cauza SPP
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe...
Ce avere are Vasile Blaga. Politicianul deține 48 de terenuri și este printre cei mai bogați parlamentari din Timiș
kanald.ro
Ce avere are Vasile Blaga. Politicianul deține 48 de terenuri și este printre cei mai...
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis!
kfetele.ro
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o...
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr....
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Romania TV
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Capital.ro
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
evz.ro
Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
Gandul.ro
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca...
Cum va fi vremea până la începutul lunii octombrie 2025? ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate în toată țara
radioimpuls.ro
Cum va fi vremea până la începutul lunii octombrie 2025? ANM anunță temperaturi neobișnuit de...
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai...
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului ...
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului fațetelor dentare
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor
Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor
Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în ...
Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în vene”
Marian Grozavu a dezvăluit motivul real pentru care a iertat-o pe Bianca, după ce a comis-o la Insula ...
Marian Grozavu a dezvăluit motivul real pentru care a iertat-o pe Bianca, după ce a comis-o la Insula iubirii: ”Stăteam pe pastile”
Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum s-a postat vedeta în vacanța din America
Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum s-a postat vedeta în vacanța din America
Vezi toate știrile
×