(P) De ce un cămin de bătrâni poate fi cea mai bună soluție pentru seniorul tău?

Din varii motive, pentru care nu le mai discutăm acum, te gândești tot mai mult la faptul că părintele sau altcineva drag ție ar trebui internat într-un cămin destinat bătrânilor.

Nu este o decizie chiar ușoară, pentru niciuna dintre părțile implicate, dar cu siguranță în multe cazuri se dovedește a fi cea mai bună. Cu toate acestea, încă eziți, pentru că îți este teamă de necunoscut, în sensul că ai văzut destul de multe cazuri semnalate în presă unde astfel de instituții erau prezentate în cele mai negre culori, și pe bună dreptate.

Tu ai puterea să eviți astfel de situații în cazul celui drag ție, optând pentru o locație organizată în mod profesionist, și unde acesta are parte de cele mai bune servicii, empatie și îngrijire medicală de specialitate. Să vedem însă care ar fi motivele pentru care un azil de bătrâni poate fi cea mai bună soluție pentru seniorul tău.

Îngrijire profesională adaptată cerințelor acestuia

Nu orice azil pentru seniori este unul în care profesionalismul să fie la el acasă, de aceea amintim încă o dată că este nevoie de unul cu servicii premium, dacă vrei ca aici cel drag ție să aibă parte de cel mai bun tratament. Într-un astfel de camin de batrani acesta va primi îngrijire specializată, asigurată de personal calificat, competent, gata să răspundă cerințelor individuale ale fiecărui rezident al centrului. Aici cei dragi ai noștri primesc atenția necesară pentru ținerea sub control a anumitor afecțiuni specifice vârstei înaintate, cum ar fi probleme cardiace, diabet sau afecțiuni neurologice.

În plus, spre deosebire de atunci când era singur acasă, tratamentele medicale de care are nevoie, îi sunt administrate la timp, numai sub supravegherea specialiștilor, și astfel se evită multe situații neplăcute.

Siguranță și monitorizare permanentă

Anumite situații care par că se accentuează pe măsură ce înaintăm în vârstă, cum ar fi căzăturile, accidentările casnice sau anumite probleme de sănătate neprevăzute. Într-un cămin de bătrâni organizat în mod profesionist, personalul este disponibil non stop, și mai ales este gata pentru a interveni rapid în caz de urgență.

O mai bună socializare

Singurătatea este cea mai gravă boală pentru cei în etate. Se simt abandonați, nu mai au prieteni, au și uitat când a fost ultima dată când au mai discutat despre ”nimicuri” cu cineva. Într-un cămin de bătrâni, rezidenții nu se plictisesc niciodată, pentru că pot interacționa zilnic cu persoane de vârste apropiate, legând prietenii, participând la activități de grup, jocuri și conversații care le îmbunătățesc starea de spirit și sănătatea mentală.

Un stil alimentar sănătos și echilibrat

Pentru o bună stare de sănătate a celui drag ție este nevoie ca acesta să aibă un stil alimentar echilibrat, respectându-se anumite recomandării dietetice ale unui medic specialist, în funcție de afecțiunile seniorului. Într-un astfel de centru, mesele sale sunt pregătite conform cerințelor nutriționale specifice, oferindu-i acestuia o dietă echilibrată, bogată în nutrienții de care are nevoie pentru o viață activă și sănătoasă.

Activități recreative

O bună stare fizică și mentală ale seniorului presupune ca acesta să participe și la anumite activități care îi fac plăcere. În centrele pentru seniori organizate în mod profesionist au loc în mod frecvent activități recreative variate, cum ar fi sesiuni de gimnastică ușoară, ateliere de pictură, lucru manual, muzică sau chiar excursii.

Aceste activități îi fac să se relaxeze pe rezidenți, dar îi și ajută să-și mențină în bună stare funcțiile cognitive și motorii.

Reducerea stresului

Este valabilă atât pentru cel vârstnic, cât și pentru cei care trebuie să aibă grijp de el. Aceasta poate fi o activitate destul de solicitantă, o adevărată provocare emoțională și fizică pentru membrii familiei. Un cămin de bătrâni ales așa cum trebuie este cel care preia această responsabilitate, iar tu ai mulțumirea că părintele tău este așa cum se cuvine.

Servicii medicale

Într-un astfel de spațiu, rezidenții au parte de controale medicale regulate și acces rapid la consultanții de specialitate. De asemenea, în unele locații există chiar și posibilitatea ca aceștia să poată participa la ședințe de terapie și consiliere psihologică.

Condiții excelente

Într-un cămin de bătrâni în care rezidenții sunt cei în centrul atenției, vei remarca mereu faptul că există condiții excelente legate de confort. Camerele sunt mari, spațioase, luminoase, curățenia este la superlativ, totul în jur atinge perfecțiunea.

Este și normal să fie așa, pentru că noi, cei rămași acasă, plătim pentru ca părintele sau cel drag nouă să aibă cele mai bune condiții. Mulți dintre cei care ajung în aceste centre chiar afirmă că au parte de un plus de confort față de ce erau obișnuiți să aibă parte acasă.

Tratamente de recuperare

În unele cazuri, seniorii care ajung să fie internați în astfel de centre, au nevoie și de anumite tratamente de recuperare. Fiind vorba despre un cămin de bătrâni cu servicii premium, cu siguranță rezidentul va avea parte de kinetoterapie sau oricare alte metode de tratament menite să îi facă viața mai ușoară.

Întotdeauna nu alege la întâmplare căminul unde cel drag ție își va petrece timpul rămas până la drumul fără întoarcere. Găsește-l pe cel care să răspundă cel mai bine cerințelor tale și, mai ales, nu uita că trebuie să fii și tu prezent/ă în viața lui. Trebuie să îi arăți că nu este abandonat, că este iubit, iar aici este mult mai bine îngrijit decât acasă. Implică-l în continuare în viața familiei, cere voie să îl iei acasă pentru anumite momente speciale și oferă-i bătrânețile liniștite de care are nevoie.