(P) Locații spectaculoase în care s-a filmat Fast X

Fast X a fost unul dintre cele mai așteptate filme din 2023, iar interesul uriaș este evidențiat și de încasările pe care le are. În prima săptămână de la lansare, încasările au depășit 320 de milioane de dolari, la un buget de 340 de milioane de dolari.

Acțiunea este la cel mai înalt nivel și în al zecelea film al francizei Fast and Furious, iar actori ca Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Jason Momoa, Charlize Theron, Tyrese Gibson, John Cena și Ludacris au intrat excelent în pielea personajelor.

Așteptările au fost foarte mari de la Fast X, iar bugetul a fost pe măsură: 340 de milioane de dolari. Acest lucru a permis echipei de producție să filmeze în locuri interesante, cum ar fi Londra, Roma, Torino, Portugalia și Los Angeles.

Colosseumul din Roma apare în Fast X

Dacă în Londra acțiunea se petrece în studiourile Warner Bros, lucrurile au stat diferit după ce echipa de producție a ajuns în Italia. Spre exemplu, în Roma, fanii pot vedea în film și Colosseumul, cel mai important obiectiv turistic al capitalei Italiei. De altfel, acest lucru era de știut de ceva timp, deoarece actorul Vin Diesel a publicat imagini de lângă Colosseum încă de când filmul era în perioada de producție.

Nu e întâmplător că acest obiectiv turistic a fost ales pentru un film cum este Fast X. În istorie, numeroase filme au avut scene aici, cele mai importante fiind The Tourist, Spectre, The Fall, The Way of the Dragon și Jumper. Mai mult, obiectivul turistic poate fi văzut și în jocuri video ca Praetorians, Centurion: Defender of Rome, Rygar: The Legendary Adventure și Caesar 4.

Conform presei de specialitate, acțiunea din Italia a fost filmată la dorința lui Vin Diesel, care a promis familiei sale că acesta va fi modul în care va onora rădăcinile sale din Italia. În Roma au mai fost filmate scene și la Piața Giuseppe Garibaldi, Gezano di Roma și Ponte Umberto 1.

Portugalia a găzduit și ea filmările pentru Fast X

Drumurile cu peisaje spectaculoase din Portugalia au fost și ele gazdă pentru echipa de producție a Fast X. Practic, în iunie 2022, drumurile din localitățile Lamego, Armamar și Castro Daire au fost închise pentru a deveni loc de filmare pentru Fast X. De asemenea, drumul care face legătura între Viseu și Vila Real poate fi văzut în Fast X. De asemenea, anumite scene au fost filmate și în capitala Portugaliei, Lisabona.

Fast X nu putea ignora Los Angeles

În franciză, cartierul Angelino Heights din Los Angeles este foarte important deoarece aici se află casa lui Dominic Toretto. A apărut de mai multe ori în filmele seriei și situația se repetă și în Fast X. De asemenea, o altă scenă filmată în Los Angeles este de pe Dodger Stadium, unde Dominic Toretto a mers alături de fiul său Brian.

Dincolo de aceste locații, în film mai poate fi văzut și Barajul Aldeadavila, aflat la granița dintre Portugalia și Spania, dar în producție au mai fost filmate și scene în Edinburgh și Tokyo. Per total a rezultat un film foarte bun, care se bucură de recenzii foarte bune în mediul online.