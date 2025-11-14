Acasă » Știri » (P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?

(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?

De: Anca Chihaie 14/11/2025 | 13:21
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?

Multe femei își doresc să se simtă mai bine în propriul corp sau să corecteze anumite disproporții. Implanturile oferă o soluție pentru a echilibra forma sânilor, a corecta asimetrii sau pentru a obține un volum suplimentar care oferă un plus de încredere în sine, în diverse contexte [1]. Dacă iei în considerare o astfel de intervenție, iată ce ar trebui să ai în vedere!

Tipuri de implanturi cu silicon

Un pas important înainte de operația de mărire a sânilor cu implant mamar (silicon) implică să descoperi ce tip de implant ți se potrivește. Discuția cu medicul va acoperi mai multe aspecte:

Compoziția implantului

  • Implanturile cu gel siliconic: conțin un gel dens, cu o consistență apropiată de cea a țesutului natural; 
  • Implanturile cu gel coeziv (“gummy bear”): folosesc un gel mai stabil, care nu curge, chiar dacă implantul se rupe. Aceste variante sunt preferate de persoanele care își doresc stabilitate pe termen lung; 
  • Implanturile saline: au un înveliș din silicon dar sunt umplute cu o soluție salină. Acestea sunt utilizate mai rar, deoarece nu oferă aceeași senzație naturală și se pot sparge mai ușor. 

Forma implantului

  • Implanturile rotunde: oferă volum uniform și susțin un decolteu vizibil; 
  • Implanturile anatomice (în formă de lacrimă): se apropie mai mult de aspectul sânului natural, datorită tranziției line între partea de sus și cea de jos. 
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Textura implantului

  • Implanturile netede: se mișcă mai liber sub piele și pot reduce riscul de apariție a contracturii capsulare, mai ales la persoanele cu țesut subțire; 
  • Implanturile texturate: sunt concepute pentru a adera mai bine la țesutul înconjurător și pot limita deplasarea sau rotația [2]. 

Discută fiecare opțiune cu specialistul tău, pentru a compara beneficiile și riscurile fiecărui tip de implant în funcție de anatomia ta.

Cum alegi implantul de silicon potrivit pentru corpul tău?

Următorii pași te ajută să iei o decizie informată și să te asiguri că rezultatul final corespunde nevoilor tale:

  • Definește-ți așteptările: stabilește de la început ce anume îți dorești: volum suplimentar, o formă naturală sau un contur mai accentuat; 
  • Programează o consultație cu specialistul: medicul va discuta cu tine apoi îți va măsura toracele și va evalua structura osoasă, pielea și poziția actuală a sânilor. Apoi, specialistul te poate ajuta să vizualizezi rezultatul final, uneori cu ajutorul simulărilor 3D. Poți încerca un sutien cu diverse implanturi pentru a vedea cum se schimbă proporțiile corpului; 
  • Discută despre costuri și durata de viață a implantului: durata medie variază între 10 și 20 de ani. Analizează împreună cu medicul detaliile financiare și ce presupune întreținerea pe termen lung a implanturilor [1][3]. 

Cum decurge intervenția chirurgicală și la ce să te aștepți?

  • Intervenția propriu-zisă: procedura durează, în general, între 1 și 2 ore și se realizează sub anestezie generală. Medicul face incizia în zona stabilită (sub sân sau în jurul areolei) și plasează implantul sub mușchi sau sub glanda mamară, în funcție de particularitățile cazului tău. Pentru a preveni infecțiile se utilizează instrumente sterile, iar pacientul este monitorizat atent; 
  • Recuperarea: în primele zile vei purta un sutien de susținere special. Pot apărea senzații de disconfort, vânătăi sau umflături, dar acestea se ameliorează rapid. Va trebui să eviți efortul fizic, să dormi pe spate și să urmezi indicațiile medicului. De obicei, revenirea la activitățile zilnice are loc în 2-3 săptămâni; 
  • Rezultatul final: sânii își ating forma finală după aproximativ 3-6 luni. Inițial, aceștia pot părea rigizi sau așezați mai sus, însă în timp se așază natural, pe măsură ce țesuturile se adaptează la noua formă [1][3]. 

Sumar și recomandări finale

Alege o clinică modernă și un chirurg cu experiență, atent la nevoile tale. Solicită toate informațiile necesare despre opțiunile pentru corpul tău, precum și despre monitorizarea pe termen lung înainte și după operație. Pregătește întrebări clare pentru consultații și nu ezita să ceri explicații suplimentare!

Surse de informare:

[1] “Breast Augmentation” Mayo Clinic, 2025, www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-augmentation/about/pac-20393178. Accesat în data de 1 Oct. 2025.

‌[2] “What types of breast implants are available?” American Society of Plastic Surgeons, 2025, www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation/implants. Accesat în data de 1 Oct. 2025.

‌[3] “Breast Enlargement (Implants).” Nhs.uk, Ian. 2023, www.nhs.uk/tests-and-treatments/cosmetic-procedures/cosmetic-surgery/breast-enlargement/. Accesat în data de 1 Oct. 2025.

Iți recomandăm
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și iubire
Știri
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și…
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Știri
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele, distruse la doar doi ani după renovare. Cum s-a produs scânteia
Adevarul
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele,...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
Click.ro
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul...
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro
Digi 24
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte ...
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, ...
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și iubire
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu
Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu
Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați
Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați
Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății
Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății
Vezi toate știrile
×