(P) Păcănelele marca NoLimit la care poți să-ți încerci norocul. Ce noi titluri poți testa din România?

Piața iGaming este într-o continuă dezvoltare, iar asta include lansarea unor noi titluri de jocuri, în mod constant. În momentul de față, România este considerată una dintre cele mai profitabile țări ale acestei industrii, motiv pentru care încep să apară tot mai multe companii dornice să investească aici.

În 2021 a intrat pe piața națională un furnizor foarte așteptat de gamblerii români, care a ales să facă acest pas datorită popularității pe care îl avea, chiar și până să pună la dispoziție portofoliul său în România. El a devenit cunoscut datorită streamerilor care au avut parte de câștiguri substanțiale. Inițial, colaborarea dintre furnizorul NoLimit City și Betano Casino a fost mai mult de test pentru se studia impactul pe care l-ar avea asupra publicului.

Ulterior, după câteva luni de probă, gama de video slot-uri a crescut considerabil. Dacă la sfârșit de Ianuarie 2022 erau disponibile doar 21 de păcănele, la sfârșit de Februarie 2022 numărul titlurilor a crescut la 39.

Conform popularității pe care o au titlurile, topul jocurilor marca NoLimit City începe cu:

● Ice, Ice Yeti

● Immortal Fruits

● Kitchen Drama BBQ Frenzy

● Manhattan Goes Wild

● Mayan Magic

● Milky Ways

Acestea sunt urmate îndeaproape de alte câteva video slot-uri extrem de interesante:

● Owls

● Pixies Vs. Pirates

● Poison Eve

● Starstruck

● Tesla Jolt

● The Creepy Carnival

Dintre cele mai noi păcănele de la providerul NoLimit City în România, ca membru al operatorului Betano Casino România ai acces și la:

● Thor Hammer Time

● Tractor Beam

● Wixx

● Evil Goblins xBomb

● Legion X

● True Grit Redemption

Pe de altă parte, în străinătate, topul preferințelor jucătorilor are alte video slot-uri, mai ieșite din comun, majoritatea având funcții specifice providerului, precum:

● Deadwood xNudge

● San Quentin xWays

● Warrior Graveyard xNudge

● Monkey’s Gold xPays

● Infectious 5 xWays

● Bushido Ways xNudge

Topul preferințelor jucătorilor din afara României se continuă cu alte câteva păcănele

extraordinare, așa cum sunt, de exemplu:

● El Paso Gunfire xNudge

● Fire in the Hole xBomb

● Barbarian Fury xNudge

● xWays Hoarder xSplit

● Punk Rocker xWaysHarlequin Carnival xNudge

Însă, lista de video slot-uri marca NoLimit City din portofoliul Betano Casino are și unele titluri fără funcțiile speciale ale acestui provider. Ele se remarcă prin alte caracteristici deosebite, cum te vei convinge de la primele spin-uri în Tomb of Nefertiti, Bonus Bunnies, Buffalo Hunter sau:

● Book of Shadows

● Tombstone

● Golden Genie & the Walking Wilds

● Tomb of Akhenaten

● East Coast Vs West Coast

● Dragon Tribe

Fiecare joc în parte vine cu plusurile sale, atât când este vorba de tematică și grafică, de efectele audio-video, cât și când este vorba de construcția tehnică, de funcții și de beneficii. Așadar, dacă vrei să ai parte de experiențe inegalabile, dă o șansă câtorva păcănele dintre cele menționate mai sus.

Având în vedere succesul colaborării dintre NoLimit City și Betano Casino, s-ar putea ca în cel mai scurt timp să crească numărul păcănelelor la care vei avea acces din România. Așadar, testează-le pe acestea și vezi dacă îți sunt pe plac caracteristicile acestui provider. Indiferent ce video slot alegi, investește moderat, joacă responsabil și bucură-te de timpul petrecut online!