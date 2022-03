(P) Prezentarea meciurilor din barajul pentru Cupa Mondială din 2022

Joi vor avea loc primele meciuri din barajul de calificare la Cupa Mondială din 2022 în Europa.

Programul meciurilor este următorul:

ora 21:45 Italia – Macedonia de Nord

ora 21:45 Portugalia – Turcia

ora 21:45 Suedia – Cehia

ora 21:45 Tara Galilor – Austria

Polonia a avansat în finala barajului după ce Rusia a fost descalificată, în timp ce partida dintre Scoția și Ucraina a fost amânată și se va disputa în luna iunie.

Prezentarea meciurilor

Țara Galilor – Austria

Galezii au terminat pe locul 2 într-o grupă câștigată fără mari emoții de Belgia, dar au reușit să treacă peste Cehia. Ei au fost prezenți doar la Cupa Mondială din 1958, organizată de Suedia, unde au terminat pe locul 6. Austria, în schimb, este în ușoară scădere de formă și a terminat pe locul 4 în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2022, însă a ajuns la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. În grupa de calificare, Austria a fost întrecută de Danemarca, Scoția și Israel. Învingătoarea dintre Țara Galilor și Austria se va duela în finala barajului din luna iunie cu câștigătoarea dintre Scoția și Ucraina.

Suedia – Cehia

Suedia a încheiat pe locul doi într-o grupă câștigată de Spania. Are o tradiție bogată la Cupa Mondială. Echipa a fost prezentă la 12 ediții ale Cupei Mondiale, iar cel mai bun rezultat l-a înregistrat în 1958, când, din postura de formație gazdă, a fost învinsă de Brazilia în finală. A mai terminat de două ori pe locul trei, în 1950 și 1994. Cehii, în schimb, au terminat pe locul trei în preliminarii, fiind depășiți de Belgia și Țara Galilor. Au ajuns la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. Cel mai bun rezultat l-au obținut în 1934, când au încheiat pe locul doi. Câștigătoarea va întâlni în finala barajului Polonia, pe 29 martie.

La pariuri, Suedia este ușor favorită, având cota 2.05 să obțină victoria. Egalul are cota 3.15, iar victoria Cehiei are 3.80.

Italia – Macedonia de Nord

Italia a ratat neașteptat calificarea directă la Cupa Mondială, după ce a fost întrecută de Elveția. Are însă de partea ei tradiția, în timp ce Macedonia de Nord a încheiat pe locul doi într-o grupă în care a depășit România, care nu a reușit să învingă Islanda. Italienii sunt favoriții cerți ai acestei confruntări, în timp ce multă lume consideră Macedonia de Nord o victimă sigură, având în vedere diferența de valoare și de tradiție.

Italia are așadar cota 1.21 să obțină o victorie, egalul are cota 7.00, iar succesul Macedoniei de Nord are cota 12.00. Câștigătoarea se va duela cu învingătoarea dintre Portugalia și Turcia, pe 29 martie.

Portugalia – Turcia

Lusitanii, foști campioni la EURO 2016, au terminat pe locul doi în preliminarii într- o grupă câștigată de Serbia. În schimb, Turcia a încheiat tot pe doi, în grupa câștigată fără emoții de Olanda. Portugalia pornește cu siguranță cu prima șansă și are cota 1.40 să se impună în duelul cu Turcia. Egalul are cota 4.55, iar succesul turcilor are cota 7.50. Toată lumea așteaptă așadar un duel între Portugalia și Italia pentru un loc ce permite calificarea la Cupa Mondială din 2022.