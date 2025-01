(P) Xbraker te așteaptă live de la 19:00 pe YouTube Superbet, cu SuperJocuri

Miercuri de la ora 19:00, canalul de YouTube Superbet găzduiește Live-ul dedicat SuperJocurilor din casino. Pe lângă distracție, SuperAtmosferă și jocuri de top (noi și exclusive), te așteaptă și surprize. Ești curios? Află mai multe!

Xbraker testează jocuri exclusive și noi

Începând cu ora 19:00, urmează SuperDistracție live, pe YouTube Superbet! Starul va fi lansarea celor de la Games Global – Flaming Joker Link & Win, un joc nou-nouț, exclusiv, de încercat. Are un câștig maxim potențial egal cu 5000x miza, iar jokerul este responsabil pentru distracție.

Alături de acest SuperJoc, Xbraker va mai testa și Sunshine (Tech4Bet), Rich Wilde and the Pearls of Vishnu (Play’n GO), Space Zoo (Hacksaw Gaming) și Danger High Voltage 2 (Relax Gaming). Ești curios să vezi despre ce e vorba în fiecare din aceste jocuri? Hai în Live!

Intră acum pe canalul nostru și setează-ți reminder pentru a primi notificare la începutul acestui show care nu trebuie ratat de niciun pasionat. Bineînțeles, nu rata nici chatul emisiunii care oferă pachetele de bonusuri, posibilitatea să propui subiectele pentru dezbatere și sloturile pe care să le vezi în live.

Live-ul va fi disponibil aici, începând cu ora 19:00!

Cât despre bonusuri, am pregătit multe pachete pentru participanții la live. Bonusurile vor fi acordate jucătorilor care se implică în live, vor fi minim 20 la număr și fiecare înseamnă un premiu de joc de 50 de lei cu condiții de rulare 1X pentru slotul Shining Crown Clover Chance (de la EGT Digital). Urmărește emisiunea și află ce trebuie să faci pentru a primi unul dintre pachete! Bonusurile pot fi acordate și jucătorilor noi care își fac cont cu ocazia acestui live și care se vor adăuga la pachetele de Bun-Venit pe care platformele Superbet le oferă deja.

Dacă nu ai cont la Superbet, deschide acum unul de aici și beneficiezi de oferta noastră Bonus de Bun-Venit, alături de posibilitatea de a te bucura de premiile oferite de Xbraker. În plus, ai și 1000 de Rotiri Gratuite la Burning Hot, unul dintre cele mai iubite jocuri din cazinoul Superbet. Durează doar 3 minute să-l deschizi, iar distracția este garantată!

Urmărește-l pe Xbraker și intră și tu în joc. Ne vedem de la 19:00!

Nu uita să dai Like și Subscribe canalului nostru! Rămâi mereu pe fază atunci când avem live-urile pe care vrei să le vezi.

+18 | Joacă Responsabil | Surpriza e parte din joc. Tu decizi