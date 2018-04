”Pamela de România”, amenințată cu moartea de un obsedat: ”Îți promit că…”

Caz șocant în showbiz-ul românesc! Una dintre cele mai cunoscute blonde din lumea mondenă a fost amenințată cu moartea. În Săptămâna Patimilor, Simona Trașcă spune că se simte terorizată de un bărbat care ar fi de-a dreptul obsedat de ea. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia înregistrării video care i-a dat fiori reci vedetei. (VEZI ȘI: SIMONA TRAŞCĂ E FOC ŞI PARĂ)

Simona Trașcă are parte numai de necazuri. După ce, săptămâna trecută, vedeta și-a condus bunica pe ultimul drum, acum, celebra blondă trăiește momente de groază. Mai exact, de câteva zile, „Pamela de România" se declară terorizată de un bărbat care susține că ar fi obsedat de ea. Mai mult decât atât, individul nu s-a rezumat doar să își exprime sentimentele, a recurs și la amenințări.

A intrat în posesia filmării care i-ar fi dat, fizic, dureri de inimă Simonei Trașcă.

”Sunt obsedat de tine, Simona Trașcă. Da, Simona Trașcă. Tu ești femeia pe care eu mi-o doresc. Și îți promit că lucrurile nu o să rămână așa, pentru tot ce mi-ai făcut. Anul acesta o să ai parte de multe surprize din partea mea. Îți promit și stai liniștită că nu îmi este frică nici de poliție, nici de nimeni”, mărturisește bărbatul, cu o lejeritate debordantă.

„Am făcut atac de panică și acum mă înțeapă inima”

Contactată de reporteri, Simona Trașcă a spus: "Individul acesta m-a mai abordat, în urmă cu câțiva ani, și eu am evitat să am contact cu el. Este un obsedat și îmi spunea mereu că mă dorește. Eu l-am blocat pe Facebook și am crezut că am scăpat de el. Numai că, de câteva zile, a început să-i scrie fratelui meu. Eu nu am făcut nimic, nu am vrut să am treabă cu el. Lucrurile au degenerat, e prea mult pentru mine, omul m-a amenințat cu moartea. Am făcut atac de panică și acum mă înțeapă inima. Nu știu ce se întâmplă, dar lucrul acesta mă sperie destul de tare".

Mesajele în care bărbatul o amenință pe Simona Trașcă.

