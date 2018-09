Panică în Londra! Un bărbat a fost înjunghiat în metrou

Un bărbat a fost înjunghiat în plină figură sâmbătă seara în metroul londonez, între staţiile Stratford şi Mile End, relatează agenţia Press Association. Pasagerii au privit îngroziţi cum victimei i-a fost înfipt un cuţit în obrazul stâng, sângerând apoi abundent.

„S-a petrecut foarte repede şi toată lumea a intrat în panică. Am văzut sânge peste tot’, spune o femeie care a văzut scena despre care mai afirmă că a urmat unei dispute verbale. ‘A fost oribil, (cel înjunghiat) a căzut la podea, oamenii i-au sărit în ajutor şi i-au acoperit faţa cu ţesături pentru a opri sângerarea. Nu am văzut atacatorul, dar la (staţia) Mile End am văzut un bărbat foarte înalt fugind din tren„, mai afirmă acelaşi martor.

Poliţia a distribuit o imagine de pe camerele de supraveghere ce-l arată pe presupusul autor al atacului, care a reuşit să dispară repede de la locul faptei. Victima a primit îngrijiri medicale, iar conform medicilor viaţa sa nu este în pericol.A