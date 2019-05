Localitatea Șviniţa din judeţul Mehedinţi este un adevărat paradis al smochinilor, unde acești arbuşti cresc și rodesc în gospodăriile oamenilor precum corcoduşii în restul Olteniei. Cei care ajung pentru prima dată la Șvinița se simt ca pe dealurile însorite ale Greciei. Nu există localnic care să nu ai aibă câţiva smochini, din care pregătește cea mai bună dulceaţă, dar şi cea mai tare ţuică. Sunt însă unii care au dezvoltat o adevărată afacere din cultivarea smochinilor. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea lor inedită.

Este un loc mirific în România, care seamănă cu însorita Grecie sau cu Sicilia, un adevărat tărâm al smochinilor: Şviniţa, localitate din Clisura Dunării, unde aceşti pomi cresc şi rodesc în voie. (NU RATA: POVESTEA ȚUICII DE CIREȘE DE LA… CIREȘU)

Țuică și dulceață de smochine

Când se termină vara, este sărbătoare la Şviniţa: se dă startul la culesul smochinelor. Fiecare localnic are în gospodărie cel puţin un smochin. Fructele sunt transformate apoi în dulceaţă, gem sau pălincă, activităţi care necesită multă migală şi timp. Există însă şi producători mai mari. De exemplu, Viorel Băiaş, care are acum o plantaţie frumoasă ce se întinde pe sute de metri pătraţi.

„Eu deţin o plantaţie de 300 de pomi. Am început această afacere în urmă cu şase ani. Sunt cel mai mare producător de aici. Toţi localnicii plantează smochini. De la an la an diferă producţia, acum au fost probleme din cauza frigului. Dăm marfa în toată ţara”, spune Viorel Băiaş pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE AICI: POVESTEA JANDARMULUI CARE A DEVENIT UN FERMIER DE SUCCES)

Turiștii vin pentru delicatesele din smochine

Svinița este locuită în cea mai mare parte de etnici sârbi (peste 90%). Este cunoscută atât în România, cât şi în Europa, ca o zonă unde plantaţiile de smochini au făcut istorie. Se spune că smochinul a fost adus în regiune în urmă cu 300 de ani, din insula Ada-Kaleh (acum sub ape, în urma construirii barajului de la Porţile de Fier).

Turiştii vin an de an, din toate colţurile ţării, ca să cumpere delicatesele din smochine. Preţul unui borcan de gem porneşte de la 20 lei şi poate ajunge până la 50 de lei, în funcţie de reţetă, iar preţul unui litru de ţuică este de aproape 50 de lei. (VEZI ȘI: POVESTEA OLTEANULUI CARE CULTIVĂ MANGO, KIWI ȘI FRUCTUL PASIUNII)

La Șvinița cresc peste 5.000 de smochini

„Dintr-un smochin, (un locuitor) poate să scoată chiar şi 10 milioane vânzând dulceaţă de smochine”, spune primarul comunei Şviniţa, Nicolae Curici pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

„Am înregistrat marca «Dulceaţă de smochine de Şviniţa » la OSIM, urmând ca anul viitor să finalizăm şi «Țuica de smochine de Şviniţa»”, adăugă edilul.

În localitatea mehedinţeană cresc peste 5.000 de smochini. Clima de aici, cu veri secetoase şi ierni blânde, este perfectă pentru aceşti pomi, mari iubitori de soare şi căldură. (CITEȘTE ȘI: EL E ”REGELE ALBINELOR”! NE-A DEZVĂLUIT CUM SĂ RECUNOȘTI MIEREA NATURALĂ ȘI…)