Părăsit și umilit de Andreea Raicu! Una dintre cele mai scurte relații ale frumoasei vedete a fost cea cu jucătorul de tenis Horia Tecău

Andreea Raicu și Horia Tecău au avut o relație, între 2012-2013, intens mediatizată. Dacă unii au pus diferența de vârstă pe seama despărțirii, Andreea fiind cu opt ani mai mare decât Horia, alții s-au gândit că din cauza distanței lucrurile nu au funcționat, tenismenul fiind la vremea respectivă mai mereu plecat în turnee, iar bruneta prinsă cu proiectele profesionale. După multe zvonuri și speculații, fosta vedetă de la Prima TV a dezvăluit adevăratul motiv al separării.

Relațiile Andreei Raicu au reprezentat mereu un subiect de interes pentru oameni. Vedeta a încercat să fie o persoană discretă și să nu vorbească prea mult despre ce se întâmplă în viața ei intimă. Cu toate acestea, nu a ascuns atunci când a simțit iubire pentru un bărbat, ba mai mult s-a afișat mândră la brațul său. Una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste a fost cea pe care a trăit-o cu Horia Tecău. Ce-i drept pentru o scurtă perioadă.

La început, relaţia lor părea să evolueze cu paşi repezi. După doar două luni de iubire, tenismenul era surprins în timp ce își ducea bagajele acasă la brunetă. Doar că atunci, Horia era pe val, își construia o frumoasă carieră, iar turneele şi meciurile de tenis la care a participat l-au ţinut departe de iubita sa. Despărțirea a fost inevitabilă.

Când ar fi trebuit să sărbătorească un an de relație, Andreea Raicu şi Horia Tecău s-au despărțit. Deși nu obișnuiește să facă acest lucru vedeta a vrut să pună capăt tuturor speculațiilor și a dezvăluit care a fost adevăratul motiv al rupturii. Ea a decis, însă, să facă anunțul despărțirii cu o ”lovitură de rever” la adresa fostului iubit, insinuând că acesta nu se ridica la nivelul pretențiilor ei. Pentru aceasta, Raicu a hotărât să folosească sintagma „provenim din lumi diferite”.

”Nu a fost să fie între noi. Am realizat în timp că proveneam din două lumi diferite. Acum sunt foarte bine”, a spus Andreea la Acasă TV, la momentul despărțirii de Horia Tecău.

Nu era o referire la statutul financiar al lui Tecău, unul destul de important, ci la anumite pretenții „intelectuale” pe care le avea Raicu, după cum se confesa mereu apropiaților în acea perioadă.

După separarea de tenismenul Horia Tecău, Andreea Raicu nu a mai avut nicio relație. Sau cel puțin una pe care să o afișeze public.

Andreea Raicu a vorbit despre suferința cu care s-a confruntat

De-a lungul anilor, Andreea Raicu a trecut prin multe episoade care au marcat-o profund. Din acest motiv, în urmă cu aproape 10 ani, vedeta a luat o decizie care i-a schimbat viața complet. Într-o bună zi s-a hotărât să plece în India, acolo unde a stat o lună de zile într-un ashram.

În cadrul unui interviu, bruneta a recunoscut că acel loc a ajutat-o să se redescopere și să înțeleagă multe lucruri despre ea.

”Am făcut cunoștință cu mine, cu cine sunt eu cu adevărat, am regăsit omul din spatele măștilor și armurilor construite, de-a lungul timpului. E locul în care am plâns, am urlat să descătușez furia care domnea în mine, am râs la bucuria întâlnirii cu mine, am dansat, am meditat, am stat în izolare, am făcut lucruri la care nici nu mă gândeam”, a mai povestit vedeta.