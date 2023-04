Parastasul Piraților Nepomeniți din Sulina a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Când are loc evenimentul și ce surprize au pregătit organizatorii | GALERIE FOTO

În perioada 12-14 mai 2023, are loc cea de-a șasea ediție a Parastasul Piraților Nepomeniți din Sulina. Sute de oameni, din țară și de peste hotare, sunt așteptați la evenimentul inedit, organizat de cârciumarii pricepuți de la Garlic. Muzică, voie bună, magie, costume felurite, bucate alese, dar și multe pahare de rom, așa vor fi așteptați oaspeții.

Din 2018, an de an, are loc Parastasul Piraților Nepomeniți. De la 20 de oameni, cât au venit în prima ediție, organizatorii Cătălin Ciulău, Gelu Tușu și Alina Tușu (tată și fiică), au reușit să aducă, în 2022, de exemplu, mai bine de 300 de pasionați ai poveștilor cu pirați.

Una dintre istorioarele de la care a pornit conceptul inedit de la Sulina este cea a lui Geiorghios Kontoguris, un pirat bun care atrăgea navele pe uscat și le jefuia, un fel de Peter Pan care lua de la cei bogați, pentru a-i ajuta pe săraci. În zilele noastre, își găsește liniștea în cimitirul de la Sulina, loc în care are loc masa de pomenire de sâmbătă, 13 ani.

Program pentru Parastasul Piraților Nepomeniți 2023. Ce surprize au pregătit organizatorii

Vineri, 12 mai, are loc petrecerea de pe plaja Sulina, cu grătare, bere, vin, dar și muzică pe alese. Formațiile care vor face senzație în ediția cu numărul 6 sunt: Proconsul, Viță de Vie și Formația București.

Sâmbătă, 13 mai, are loc parastasul (la propriu, oameni buni) ai piraților nepomeniți. Așadar, un preot va veni să oficializeze slujba, iar pentru invitați, în memoria aventurierilor adormiți, se vor servi: mâncare la ceau, rom, vorbe de bine și pioșenie, doar un pic bahică. Atât înainte, cât și după ceremonie, un ghid le va prezenta celor prezenți cel mai cosmopolit cimitir al țării.

Pe seară, va avea loc o petrecere care are toate ingredientele: muzică, umor și chiar magie. Artiștii care vor întreține atmosfera sunt: White Mahala, Formația București, Mihai Mărgineanu și magicianul Robert Tudor.

Duminică, 14 mai, este ultima zi a evenimentului, moment perfect pentru socializare și mărirea comunității de fani ai piraților. Ținuta nu este obligatorie, dar să știți că mulți vor veni costumați, așa că să nu vă speriați.

Pentru a vedea cum s-au distrat invitații la Parastasul Piraților Nepomeniți în anii trecuți, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.