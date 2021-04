Paris Hilton, mărturisiri dureroase despre scandalul sexual în care a fost implicată! Cum a reușit să depășească momentul. „Am simţit că viaţa mea s-a terminat”

Paris Hilton se bucură acum de căsnicia sa și are planuri mari de viitor. Însă în urmă cu doar câțiva ani, viața ei nu era la fel de roz, după e în spațiul public a apărut o înregistrare cu ea din dormitor. Un adevărat scandal s-a iscat la momentul respectiv, iar blondina a fost foarte afectată.

În anul 2004, Paris Hilton a fost protagonista unui scandal sexual. Fostul ei iubit, Rick Samolon, a făcut publice câteva imagini din dormitor, în momente intime. La acel moment Paris Hilton a recunoscut că a fost devastat și a crezut că viața ei a luat sfârșit. Se pare că tânăra a avut mult de suferit și cu greu a reușit să treacă peste. (CITEȘTE ȘI: BAT CLOPOTELE DE NUNTĂ ÎN SHOWBIZ-UL INTERNAȚIONAL! PARIS HILTON A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE. „AM SPUS DA, DA PENTRU TOTDEAUNA”)

„Asta va fi întotdeauna ceva care mă va răni tot restul vieţii mele. Este întotdeauna acolo în mintea mea. Când s-a întâmplat, oamenii erau atât de răi cu mine. Modul în care mi s-a vorbit în emisiuni şi în toată mass-media a fost sfâşietor.

Plângeam în fiecare zi, nu voiam să mai ies din casă. Nu voiam să îmi arăt faţa, am simţit că viaţa mea s-a terminat. M-am uitat mereu la aceste femei uimitoare, precum prinţesa Diana, şi am simţit că atunci când mi-a făcut asta mi-a luat totul şi că oamenii nu or să mă mai privească niciodată la fel. A fost umilitor, era o experienţă intimă între doi oameni. Iubeşti pe cineva, ai încredere, dar încrederea îţi este trădată. Întreaga lume e brusc cu ochii pe tine şi râde.

A fost şi mai dureros să-i fac pe aceşti oameni să creadă că mu am făcut asta intenţionat, asta m-a ucis. Încă am tulburări de stres posttraumatic când vorbesc despre asta.”, a declarat Paris Hilton.

Paris Hilton, planuri mari de viitor

În cele din urmă, vedeta a reușit să treacă peste cel mai greu moment din viața ei, iar acum este cât se poate de fericită. După un an de relație, Paris Hilton a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Carter Reum, iar cei doi au planuri mari împreună.

Se pare că cei doi își doresc mult să își întemeieze o familie, iar în scurt timp vedeta va rămâne însărcinată. Aceasta a declarat că a început deja fertilizarea in vitro, alegând această metodă pentru că era singura cale prin care se putea asigura că va avea doi gemeni: o fată și un băiat.

„Îmi place. Sunt în cea mai bună perioadă din viaţa mea. Nu am fost niciodată mai fericită. În sfârşit, sunt acasă cu iubitul meu şi este uimitor.

Am trăit o viaţă atât de plină, acum ştiu că sunt fericită că sunt acasă. Şi sunt încântată de următoarea fază a vieţii mele, cea în care mă căsătoresc şi am copii. Acum trăiesc o viaţă reală, nu am avut asta până acum.”, a mai spus Paris Hilton.

Sursa foto: Instagram