Pariurile zilei: 10 ponturi câștigătoare în week-end! Vezi cu ce variante deschidem săptămâna »»

Am încheiat cu fast o săptămână în care am bifat ponturi câștigătoare pe bandă rulantă. Am intuit cu succes zece dueluri de sâmbătă și duminică, indiferent că a fost vorba de pariuri pe goluri sau pe rezultatul final. Procentajul pe Liga 1 a fost unul impecabil, iar ”cireașa de pe tort” a venit de la meciul nou-promovatelor Hermannstadt – Călărași, în cadrul căruia am ”înverzit” o cotă de 1.95.

Pronosticurile câștigătoare ale week-end-ului:

MATTERSBURG – SALZBURG 2 COTA 1.48 (0-2)

WACKER INNSBRUCK – STURM GRAZ GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.62 (0-1, 2-3)

GENT – WAREGEM GG COTA 1.67 (1-1)

BOTAFOGO RJ – SANTOS NU ÎNSCRIU AMBELE ECHIPE COTA 1.83 (0-0)

BIRMINGHAM – NORWICH 2+ COTA 1.40 (2-2)

ABERDEEN – RANGERS X2 COTA 1.41 (1-1)

CROTONE – GIANA ERMINIO 3+ COTA 1.63 (4-0)

CFR CLUJ – CONCORDIA 1 COTA 1.44 (2-1)

FCSB – CSMS IAȘI 1 COTA 1.49 (4-0)

HERMANNSTADT – CĂLĂRAȘI PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.95 (1-1)

Pariurile zilei

Astăzi, ne axăm pe fotbalul european. Indiferent că vorbim de dueluri nordice sau de ultimele două meciuri ale rundei cu numărul 3 în Liga 1, avem la dispoziție o ofertă fotbalistică suficient de consistentă, din care, cu o analiză atentă și profesionistă, se poate extrage un calup consistent de predicții ”verzi”.

Pentru duelurile întrecerii interne, am ales variante diferite de pariere. Investim pe goluri din Gaz Metan – Dinamo, minimum două primind o cotă excelentă, 1.40, precum și pe primul succes al Viitorului, în actualul sezon. Rivala de astăzi a trupei antrenate de Hagi este FC Voluntari, o altă echipă cu doar un punct acumulat după primele două runde.

FC VIITORUL – FC VOLUNTARI 1 COTA 1.75

GAZ METAN MEDIAȘ – DINAMO BUCUREȘTI 2+ COTA 1.40

BULEEN – PASCOE VALE 3+ COTA 1.57

ELFSBORG – OSTERSUNDS GG COTA 1.67

SUNDSVALL – NORRKOPING 3+ COTA 1.76

BRANN – START 1 COTA 1.39

CRACOVIA – ARKA GDYNIA OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.42

DYNAMO DRESDA – DUISBURG GG COTA 1.83

UFA – ANJI MACACICALA NU ÎNSCRIU AMBELE ECHIPE COTA 1.57