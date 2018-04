Pariurile zilei: 8 din 10 pronosticuri corecte bifate ieri! Astăzi, alte 10 sugestii de profit!

O nouă zi cu un bilanț excelent! Ieri am ieșit pe plus cu 8 din cele 10 variante de pariere propuse, cu procentaj maxim pe confruntările din Liga Campionilor.

Am investit pe minimum 3 goluri și cel puțin 4 cartonașe galbene acordate în mega surpriza de pe Olimpico, acolo unde AS Roma a trecut de Barcelona cu un sec 3-0, rezultat în urma căruia principala favorită la câștigarea trofeului a parăsit Liga Campionilor. În duelul 100% englez din întrecere, Manchester City – Liverpool, am pariat că ambele echipe vor marca, într-un meci cu 11 sau mai multe cornere. A fost 2-1 pentru ”cormorani” și 9-2 pentru gazde în statistica loviturilor de la colțul terenului. Liverpool s-a calificat în semifinale, învingătoare cu 5-1 la general.

Ponturile câștigătoare ale zilei de marți:

AS ROMA – BARCELONA 3+ COTA 1.54 (3-0)

AS ROMA – BARCELONA PESTE 3.5 CARTONAȘE COTA 1.82 (5)

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL GG COTA 1.57 (1-2)

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL PESTE 10.5 CORNERE COTA 1.49 (9-2)

BOLTON – MILWALL 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.50 (0-2)

QPR – SHEFFIELD WEDNESDAY GG COTA 1.80 (4-2)

JONG PSV – G.A. EAGLES 3+ COTA 1.48 (6-0)

VERL – DORTMUND II GG COTA 1.69 (1-1)

Astăzi ne axăm pe celelalte două sferturi de finală din Liga Campionilor. După 2-1 în tur, Bayern pare că are de îndeplinit doar o simplă formalitate la Munchen, contra Sevillei, pentru a-și asigura locul în ”careul de ași”. Mult mai tranșant a fost succesul Real-ului, pe terenul lui Juventus. Învingătoare cu 3-0 acum o săptămână, trupa lui Zidane este deja calificată în ultimele 4 formații ale competiției. Cum miza lipsește, nu anticipăm o partidă foarte încrâncenată. Mizăm pe cartonașe, dar și pe goluri. Completând setul de pronosticuri cu variante din alte campionate interne care trec în plan secund în această zi de miercuri, suntem pregătiți să înregistrăm o nouă doză considerabilă de câștig. Succes, tuturor!

REAL MADRID – JUVENTUS SUB 4.5 CARTONAȘE COTA 1.68

REAL MADRID – JUVENTUS 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.40

BAYERN MUNCHEN – SEVILLA 3+ COTA 1.36

BAYERN MUNCHEN – SEVILLA 1 CU HA (-1.5) COTA 1.63

APOLLON – ANORTHOSIS SUB 2.5 GOLURI COTA 1.85

BASEL – ZURICH 3+ COTA 1.71

WOLVERHAMPTON – DERBY 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.50

ROCHLING – HOFFENHEIM II 3 + COTA 1.57

HERTHA BERLIN II – ENERGIE COTTBUS 2-5 GOLURI ÎN MECI COTA 1.37

EINTRACHT FRANKFURT U19 – KAISERSLAUTERN U19 1X COTA 1.55