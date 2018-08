Pariurile zilei: Dăm startul unui weekend plin de câștiguri! Am pregătit 11 selecții din fotbalul european

Ne pregătim să intrăm în pâine cu fronturile interne de top din Europa, atât de mult așteptate de către pariori. Acest weekend semnalează startul unui nou sezon în campionate precum Premier League, Ligue 1 sau Eredivisie, iar noi suntem pregătiți să scoatem maximum din confruntările pe care le vom avea la dispoziție.

Pariurile zilei

Așadar, astăzi ne axăm pe meciurile din cadrul principalelor ligi europene, oferta fotbalistică fiind suficient de vastă pentru a putea ”filtra” cu ușurință evenimentele de importanță ridicată. Noul sezon din Premier League debutează cu un meci de calibru pe ”Old Trafford”. Manchester United primește vizita lui Leicester City, un duel pe care-l anticipăm mai echilibrat decât o arată cotele. O altă dispută interesantă va deschide runda din Franța, pe ”Velodrome” Olympique Marseille urmând a da piept cu una dintre ”victimele” sale preferate, Toulouse. Tot în Hexagon se joacă ”grosul” etapei din Ligue 2, motiv pentru care trecem în revistă alte două ponturi pe goluri cu șanse ridicate de reușită. Completăm setul de pronosticuri cu selecții din Suedia, Rusia sau Turcia, ”bifând” și prologul etapei a 4-a din Liga 1. De la ora 21:00, FC Botoșani va primi vizita Astrei Giurgiu, dispută ce opune două surprize plăcute ale acestui start de sezon din România. Succes, tuturor!

MANCHESTER UNITED – LEICESTER GAZDELE SUB 7.5 CORNERE COTA 1.42

MANCHESTER UNITED – LEICESTER 2-3 GOLURI ÎN MECI COTA 2.00

MARSEILLE – TOULOUSE 1X& 0-3 GOLURI COTA 1.53

ZWOLLE – HEERENVEEN X2 COTA 1.73

FC BOTOȘANI – ASTRA OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.47

URAL – DINAMO MOSCOVA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.45

ANGARAGUCU – GALATASARAY GG COTA 1.67

GOTEBORG – SIRIUS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.58

DALKURD – MALMO 2 COTA 1.44

GRENOBLE – NIORT SUB 2.5 GOLURI COTA 1.60

TROYES – BEZIERS OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.58