Pariurile zilei» Facem câștigurile în UEFA Champions League! Zece ponturi pentru un profit fabulos în ziua de marți

Am început săptămâna cu dreptul și am oferit pronosticuri câștigătoare pentru 6 dintre cele 7 partide vizate în ziua de luni. Am intuit corect deznodămintele ambelor confruntări din Liga 1, dar și o cotă de 1.77 pentru meciul din Zweite Bundesliga dintre Ingolstadt și Union Berlin.

Ponturile câștigătoare ale zilei de luni:

BOURNEMOUTH – CRYSTAL PALACE GG COTA 1.67 (2-1)

SAMPDORIA – SPAL 1X&0-3 GOLURI COTA 1.47 (2-1)

CELTA VIGO – GETAFE 2+ COTA 1.38 (1-1)

CONCORDIA CHIAJNA – DUNĂREA CĂLĂRAȘI PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.51 (1-1)

CFR CLUJ – CS ”U” CRAIOVA 1X&0-3 GOLURI COTA 1.39 (0-0)

INGOLSTADT – UNION BERLIN GG COTA 1.77 (1-2)

Astăzi, ne axăm exclusiv pe duelurile din etapa a 2-a a grupelor UEFA Champions League. Avem la dispoziție, în mare parte, de evenimente spectaculoase, mai mult sau mai puțin dezechilibrate, astfel că vom paria, în consecință, pe deznodăminte cu goluri pe bandă rulantă. Două dintre formațiile cu cel mai ofensiv stil de joc din Europa, Hoffenheim și Manchester City, promit un spectacol dezlănțuit pe ”Wirsol Rhein-Neckar”, în timp ce, în celălalt meci al grupei F, Șahtior speră la o surpriză pe terenul surprizei plăcute din prima rundă, Olympique Lyon. Propunem două ponturi pentru meciurile celor de la Real Madrid și Bayern Munchen, considerând că putem profita pe căi multiple de misiunile abordabile ale acestora în fața celor de la ȚSKA Moscova, respectiv Ajax Amsterdam. Succes, tuturor!

HOFFENHEIM – MAN. CITY 3+ COTA 1.40

JUVENTUS – YOUNG BOYS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.42

AEK ATENA – BENFICA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.54

AS ROMA – VIKTORIA PLZEN GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.46

BAYERN MUNCHEN – AJAX 3+ COTA 1.40

BAYERN MUNCHEN – AJAX VICTORIE BAYERN & AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ COTA 2.55

ȚSKA MOSCOVA – REAL MADRID GG COTA 1.74

ȚSKA MOSCOVA – REAL MADRID PESTE 3.5 CARTONAȘE COTA 1.50

LYON – ȘAHTIOR DONEȚK PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.66

MANCHESTER UNITED – VALENCIA 2 CU HA (+1.5) COTA 1.67