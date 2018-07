Pariurile zilei: Pachet de 9 sugestii din Liga Campionilor » Ne focusam pe CFR Cluj – Malmo!

Cea mai puternică întrecere intercluburi europeană programează la mijlocul acestei săptămâni, marți și miercuri, prima manșă a turului 2 preliminar. În această fază își începe aventura europeană și CFR Cluj.

Campioana Romaniei joaca diseară, acasă, turul cu Malmo, campioana Suediei. La pariuri, trupa lui Edi Iordanescu este favorita, cu o cota de 2.05. În ceea ce privește calificarea in turul 3, echilibrul se mentine: 1.80 are cota echipa noastra, 1.90 gruparea nordica.

Pentru manșa tur din Gruia, am selectat 2 variante de pariere. Acestea privesc numărul de goluri și cornere consemnate. Anticipăm o confruntare în care Deac & compania vor dicta ritmul, cu un forcing în debut de partidă, însă fără a risca foarte mult pe faza defensivă. Malmo este o echipa experiementată la acest nivel și în plus aflată într-0 creștere evidentă de formă. După un debut slab de sezon, ”the Sky Blues” au bifat doar un singur eșec în ultimele 9 meciuri oficiale. În serie, 18 goluri înscrise de Rosenberg și colegii săi!

Completăm pachetul de pronosticuri cu alte sugestii pentru confruntările zilei în Liga Campionilor. Avem meciuri tari, echilibrate, în care vom vedea la treabă câteva formații cu ambiții certe de calificare în grupele întrecerii. Printre acestea Ludogorets, echipă ce în turul urmator U.C.L. ar putea da piept cu învingătoarea dublei CFR – Malmo. În această fază, echipa lui Moți și Keșeru joacă împotriva maghiarilor de la Mol Vidi.

Pariurile zilei

CFR CLUJ – MALMO, 1X ȘI 0-3 GOLURI, COTA 1.47

CFR CLUJ – MALMO, PESTE 8.5 CORNERE ÎN MECI, COTA 1.64

ASTANA – MIDJYLLAND, PESTE 1.5 GOLURI, COTA 1.42

LEGIA VARȘOVIA – TRNAVA, 1, COTA 1.45

LEGIA VARȘOVIA – TRNAVA, GAZDELE CÂȘTIGĂ LA EXACT 2 GOLURI, COTA 4.30

DINAMO ZAGREB – HAPOEL BEER SHEVA, OASPEȚII MARCHEAZĂ, COTA 1.53

LUGOGORETS – MOL VIDI, 2-5 GOLURI ÎN MECI, COTA 1.40

SHKENDIJA – SHERIFF TIRASPOL, X PSF, COTA 1.60

PAOK – BASEL, 1 CU HANDICAP 0, COTA 1.40