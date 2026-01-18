Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile

Parizerul este un produs nelipsit din coșul de cumpărături al multor români, apreciat în special pentru costul redus și pentru faptul că poate fi consumat rapid, fără prea mult efort. Cu toate acestea, puțini consumatori acordă atenție ingredientelor din spatele etichetei, deși diferențele dintre sortimente pot fi majore. Dincolo de aspect și gust, calitatea parizerului este strâns legată de compoziția sa, care poate varia semnificativ de la un producător la altul, potrivit CSID.

Numeroase produse disponibile în supermarketuri conțin cantități mici de carne și un număr mare de ingrediente artificiale menite să îmbunătățească textura, culoarea și termenul de valabilitate. Aditivii precum nitriții, polifosfații, amidonul modificat sau potențiatorii de aromă sunt frecvent întâlniți, iar consumul lor constant poate ridica semne de întrebare privind impactul asupra sănătății. Specialiștii atrag atenția că unele sortimente sunt mai degrabă un amestec de substanțe procesate decât un produs din carne propriu-zis.

Evaluările realizate în timp de organizații de protecție a consumatorilor, precum InfoCons și Asociația Pro Consumatori, au scos la iveală diferențe clare între produsele de pe piață. Analizele acestora indică faptul că anumite mărci conțin un număr alarmant de aditivi și ingrediente de calitate inferioară, fiind considerate printre cele mai slabe opțiuni pentru consumul frecvent.

