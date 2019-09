CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a intrat în posesia unor informații incredibile despre Johannes Visscher, suspectul principal în cazul odioasei crime de la Gura Șuții. Potrivit acestora, singura fiica a ucigașului a fost concepută în penitenciar, unde olandezul executa o sentință pentru agresiuni sexuale asupra femeilor. În plus, pedofilul a avut trei căsătorii și două logodne! Ultima parteneră cu care s-a însurat era o franțuzoaică, mai tânără cu 16 ani! Cu toate că fusese internat la Psihiatrie, ”Joop” părea vindecat și administra propria afacere de 500.000 €. Atenție, urmează detalii cutremurătoare.

Johannes Visscher, un adevărat crai

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare despre Johannes Visscher, cetățeanul olandez suspectat de uciderea Mihaelei Adriana Fieraru, de 11 ani, din județul Dâmbovița. Potrivit unor surse autorizate, bărbatul, născut pe 6 mai 1973, a fost un adevărat crai de-a lungul vieții. A avut numai puțin de cinci logodnice, iar cu trei dintre acestea s-a și căsătorit! Ultima lui soție este originară din Franța, iar cei doi s-au mutat în orășelul Beers, unde pedofilul își achiziționase o fermă. În prealabil, ucigașul a locuit într-un apartament din Nijmegen.

S-a căsătorit după un show TV!

Vecinii susțin că Johannes Visscher era o persoană izolată, deloc sociabilă. Conducea o mașină sport, iar pedofilul, la fel ca și soția lui franțuzoaică, rar erau văzuți la fermă. De precizat că suspectul principal în cazul odioasei crime de la Gura Șuții s-a însurat pentru prima dată în 2011, dar soția l-a părăsit când a aflat că a fost condamnat pentru agresiuni sexuale asupra femeilor și că a fost internat inclusiv la Psihiatrie. Ulterior, ucigașul s-a recăsătorit în 2012, când i-a cerut mâna unei tinere în cadrul unui show TV din Amersfoort, Olanda. Nici de această dată mariajul nu a fost de durată, iar ”Joop” și-a unit destinele cu franțuzoaica, actuala soție.

A auzit că ar fi narcisist, dar credea că s-a vindecat

Johannes Visscher a avut și două logodnice. Una dintre tinere a fost informată că bărbatul este narcisist, știa de problemele lui medicale, dar era convinsă că s-a vindecat, din moment ce a stat inclusiv la Psihiatrie. În cele din urmă s-au despărțit, dar olandezul nu s-a împăcat cu situația. Cei doi mai țineau legătura pe Facebook, dar, la un moment dat, femeia l-a denunțat la poliție pentru că nu mai scăpa de el.

A cunoscut-o pe mama fetiței sale când se afla în închisoare!

”Joop” a cunoscut-o pe cea de-a doua logodnică atunci când se afla la închisoare. De altfel, fetița pe care, ulterior, a abandonat-o (VEZI AICI DETALII) a fost concepută în peniteciar, în camera intimă. De precizat că olandezul nu figura ca pacient la clinicile de Psihiatrie în momentul când el și partenera din momentul respectiv au decis să aibă un copil.

Afacere în domeniul HR

Johannes Visscher nu pare să fi avut deloc probleme financiare, care să-l aducă în pragul nebuniei și să comită, astfel, oribilele fapte de care este acuzat. Asta deoarece administra propria afacere în domeniul resurselor umane, care era evaluată la 500.000 de euro, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

”Mi-ai dat block pe Facebook și urmează să mori”!

Ucigașul olandez era un mare fan al muzicii de club și chiar și-a încercat norocul ca DJ. Adora muzica electronică și lua parte la festivalurile de profil. ”Joop” a avut și un cont pe site-ul soundcloud sub pseudonimul dj0ppa, unde și-a expus câteva dintre creațiile proprii.

Prima piesă realizată de pedofil se numește ”Hey, you blocked me on Facebook, and now you’re going to die” (Hei, m-ai blocat pe Facebook, iar acum urmează să mori”). Are 16 secunde, începe cu o sonerie de telefon și o lovitură puternică în ușă. Ulterior se aude zgomotul unui geam spart și o voce de femeie care își anunță victima că va muri.

S-a sinucis!

Johannes Visscher a ajuns în România miercurea trecută și a plecat sâmbătă, el petrecând în țara noastră trei zile. Este bănuit că, în acest timp, ar fi omorât-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița. Ajuns în Olanda, acesta s-a sinucis. A intrat intenționat cu mașina într-un camion pe N321, o șosea între Escharen și Grave. Inițial, poliția a presupus că ar fi fost vorba de un accident, însă în cursul anchetei s-a stabilit că șoferul a vrut să se sinucidă. Coliziunea a fost atât de puternică încât camionul s-a răsturnat pe marginea șoselei.