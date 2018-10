Pelici se așteaptă să fie demis: „Nu se poate merge aşa la nesfârşit!”

Alexandru Pelici se află cu FC Hermannstadt la al cincilea meci consecutiv în Liga I pierdut. La finalul duelului pe care l-a cedat în fața liderului FCSB, cu scorul de 3-1, Pelici părea împăcat cu soarta și a spus că se așteaptă să fie demis din cauza rezultatelor slabe care au dsu Hermannstadt pe loc retrogradabil, sibienii fiind pe locul 13 cu 7 puncte după 10 runde.

„Ştiam că dacă le dăm spaţii şi jucăm de la egal la egal cu ei ne vor pedepsi, pentru că au calitate individuală. Din păcate continuăm seria eşecurilor şi asta e cel mai neplăcut. Ne-am pierdut agresivitatea la 1-1, de parcă acest rezultat era un capăt de ţară. Nu am mai putut închide spaţiile la acest scor, probabil că am avut şanse de a reintra în meci, dar din păcate nu am mai reuşit să înscriem. Nu se poate merge aşa la nesfârşit. Va avea loc o discuţie şi vom vedea ce se va întâmpla. E important ca această echipă să facă puncte pentru că merită să rămână în prima ligă. Noi am încercat să jucăm de la egal la egal cu toate celelalte echipe, dar fie ghinionul, fie lipsa de concentrare la finalizare ne-au adus aici” a declarat Alexandru Pelici după meci.

După patru înfrângeri consecutive în Liga 1, Hermannstadt a început ambiţios partida cu FCSB, iar Dâlbea, a reluat din apropiere în plasa porții lui Bălgrădean după un corner. Roș-albaștrii au întors meciul grație „dublei” lui Tănase și a reușitei de senzație a lui Gnohere și s-au impus cu 3-1.