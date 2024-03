Pensionarii pot jubila, după ce Guvernul a anunțat ce garanție le oferă că pensiile se măresc din nou, și în 2025

Veștile sunt favorabile pentru pensionarii României. Seniorii pot jubila, după ce Guvernul a anunțat ce garanție le oferă că pensiile se măresc și în anul 2025. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a făcut o serie de precizări și se regăsesc mai jos, în articol.

Pensionarii români au parte de vești noi. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a făcut precizări referitoare la noua majorare care va avea loc în anul 2025. Oficialul român a dat asigurări seniorilor României că vor avea parte de această majorare în luna ianuarie a anului viitor. Practic, se anunță o triplă creștere a pensiilor.

Prima oară, pensionarii români s-au bucurat de majorarea care s-a aplicat de la 1 ianuarie 2024. Apoi, vor mai avea parte de o majorare a pensiei, însă de aceasta vor beneficia aproape trei milioane de cetățeni. Va începe recalcularea pensiilor din data de 1 mai 2024. În jur de 1,6 milioane de români vor rămâne cu aceeași pensie, după recalculări.

Pensiile recalculate vor fi distribuite începând cu data de 1 septembrie 2024. Apoi, după ce acest aspect este îndeplinit, pensionarii vor avea parte de o nouă majorare. În acest sens, creșterea pensiilor va avea loc din luna ianuarie a anului 2025. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a oferit mai multe detalii legate de acest aspect. Totodată nu se va pune problema unei supraimpozitări a pensiilor în 2024. Totodată, valoarea pensiei sub 2.000 de lei nu este impozitată.

„Avem articolul 84 în noua lege, care spune foarte clar care e mecanismul de creștere a pensiilor. Au fost unii care au spus că am preluat un mecanism care exista deja. Ei bine, într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri. Inflația + 50% din câștigul salarial mediu brut. Dar partea semnificativă pe care am adus-o e aceea că am stipulat că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an.

E un câștig important pentru legea pensiilor. Am avut ani când nu am avut nicio creștere a pensiilor. Aceasta e o garanție pentru pensionari că vor beneficia de această majorare. În ianuarie 2025 vom avea o altă majorare. Inflația pe care se va statua această majorare o știm, e de peste 10%. Plus jumătate din câștigul salarial mediu brut, acesta e un indicator pe care vom putea să-l comunicăm atunci când INS îl va fundamenta. E important că avem clar faptul că majorarea se face anual în ianuarie”, a spus Ministrul Muncii la RomâniaTV.