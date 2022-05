Pep Guardiola: „Este o lovitură dură şi este normal!”

Pep Guardiola, antrenorul formației Manchester City, a declarat după jocul cu Real Madrid, cedat de elevii săi incredibil în prelungiri cu 3-1 deși aveau avantaj 1-0 în minutul 90, că nu-și explică eliminarea din Champions League.

„Când am fost mai bine în meci, eram deja calificaţi în finală. Aveam meciul sub control, dar ei au început să preseze şi au reuşit să înscrie. Eu am experienţa de a şti că noi nu eram încă în finală, dar eram aproape. Ei sunt capabili să scrie istorie, am mai spus-o. Şi trebuie să-i felicit, ca şi pe Liverpool. Am avut probleme să intrăm în meci, este o lovitură dură şi este normal. Ne-a lipsit un mic amănunt în prima repriză, nu am reuşit să dăm continuitate. Iar în repriza secundă, când eram mai bine, am reuşit să înscriem, iar apoi au venit acele două minute”, a declarat Pep Guardiola.

Vă reamintim că City a câștigat în turul de pe „Etihad” cu 4-3, Realul reușid să se califice miraculos, impunându-se la Madrid cu 3-1, trecând astfel la „general” cu 6-5.

Finala acestei ediții a Champions League va avea loc în data de 28 mai, pe „Stade de France”, adversara Realului fiind Liverpool, care a trecut în prima semifinală de Villarreal cu scorul general de 5-2 (2-0 şi 3-2).