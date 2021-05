Pepe și Raluca Pastramă, din nou împreună. Cei doi au petrecut Paștele ca o familie

Se spune că de sărbători trebuie să fim mai buni, iar Pepe și Raluca Pastramă se pare că au înțeles perfect despre ce este vorba în acest sens. Deși divorțați, ce doi foști soți au petrecut Paștele împreună, de dragul fetițelor lor.

De Paște, Pepe și Raluca Pastramă au îngropat securea războiului și au fost din nou împreună. Așa se face că ambii au postat numeroase fotografii cu ei și fetițele lor în social media, spre bucuria tuturor fanilor din mediul online.

Încă o dată, Pepe și Raluca Pastramă au demonstrat că sunt niște părinți extrem de responsabili și că doi oameni trebuie să rămână în relații bune după terminarea unei relații, atunci când la mijloc se află unul sau mai mulți copii. Fetițele celor doi au fost foarte încântate de faptul că părinții lor au fost împreună.

Raluca Pascu “s-a” spovedit înainte de Paște: “Pepe este un părinte bun”

Conform mărturiilor făcute de Raluca Pascu în urmă cu doar câteva zile, atât ea, cât și Pepe au depus eforturi uriașe în timpul căsătoriei și a subliniat că divorțul a fost cea mai bună opțiune în cazul lor. Vedeta a mai lăsat să se înțeleagă faptul că își dorește să trăiască prezentul, nu, trecutul.

“Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și stai să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic. (…).

Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat fosta soție a lui Pepe în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram