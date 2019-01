Periuta de dinti electrica sonica. Ce este, ce face si ce pret are?

Periuta de dinti electrica sonica este una din cele mai noi inovatii pe piata produselor de ingrijire dentara. Acest design a fost prima data introdus pe piata in anul 1992 sub brandul Sonicare. In prezent acesta ramane brandul considerat a fi reprezentativ pentru tehnologia de periere sonica.

Periuta de dinti electrica sonica – de ce este atat de utila pentru igiena dentara?

Avantajul unei periute dinti sonice consta in faptul ca poate curata dintii prin doua metode diferite. In afara de curatarea conventionala a dintilor cu pasta de dinti si periuta manuala, aceasta periuta de dinti are de asemenea o actiune secundara de curatare. Capul sau ajunge cu usurinta in spatiile greu accesibile dintre dinti, ceea ce inseamna automat o curatare mai eficienta. In plus, aceste periute de dinti sonicare au senzor presiune si nu apasa pe dantura.

Tehnologia sonica este sinonima cu viteza vibrationala ridicata. Prin definitie, o periuta de dinti electrica sonica vibreaza la o viteza care se afla in intervalul de frecvente pe care indivizii umani le pot percepe (20 pana la 20 000 Hz).

Periuta de dinti electrica sonica – 3 oferte de la evoMAG

In afara de HealthyWhite si Diamond Clean, in colectia de periute dinti sonice regasim philips sonicare flexcare, philips sonicare easyclean, periute dinti electrica trisa sonic power.

1.Periuta electrica Philips Sonicare HealthyWhite HX6721/35, reincarcabila curatare intensa, sensitive clean, suport de calatorie = 314 lei.

Aceasta este periuta de dinti electrica care nu trebuie sa-ti lipseasca din arsenalul de produse de ingrijire corporala daca vrei sa ai intotdeauna un zambet frumos si o dantura sanatoasa. Are 3 moduri de periere pentru dinti mai curati si mai stralucitori. Petele inestetice de pe suprafata dintilor (inclusiv cele de cafea, tigari, vin, ceai etc) sunt indepartate, iar gingiile sunt mai bine protejate. Daca aveti dinti si gingii sensibile, puteti folosi cu incredere periuta de dinti electrica sonica. De altfel o puteti utiliza inclusiv pe aparatele si lucrarile dentare sau pungile parodontale.

Ea include si un timer care va stimuleaza sa va periati dintii in mod riguros. Pentru ca actioneaza in mod dinamic, fluidele trec mai usor printre dinti (dus bucal), ceea ce asigura o periere mai delicata si mai eficienta. Adaugati-o in trusa de calatorie sau de acasa, alaturi de alte instrumente pentru irigatii bucale.

Cum pentru fiecare patrime a danturii trebuie sa acordati 30 de secunde, periuta de dinti electrica va anunta printr-un semnal sonor cand ati terminat si cand este momentul sa treceti mai departe. Cronometrul de 2 minute (timpul recomandat pentru o sesiune de periaj) va ajuta sa periati dintii complet de fiecare data.

Exista si alte electrice bune cum ar fi varianta electrică oralb sau electrica oralb smart, chiar daca nu sunt sonice.

2.Periuta de dinti electrica Philips Sonica HealthyWhite HX6712/43 (Alb/Verde) = 417 lei.

Aceasta este o alta periuta de dinti electrica ideala pentru dinti albi, stralucitori si sanatosi. Are puterea de a indeparta petele zilnice de pe dinti in doar 14 zile. Comparativ cu o periuta de dinti manuala, aceasta indeparteaza o cantitate de 7 ori mai mare de bacterii (din placa bacteriana). In plus are cronometru de 2 minute pentru o curatare temeinica (cate 30 de secunde pentru fiecare patrime a gurii), pornire progresiva de la usor la intens pentru primele 14 utilizari. In doar doua saptamani puteti avea dintii albi si mult mai sanatosi.

3.Periuta de dinti electrica Philips HX9372/04 Sonicare DiamondClean = 1000 lei.

Periuta de dinti electrica sonica Philips HX9372/04 este speciala prin faptul ca vine la pachet cu doua capete de periere, un sistem de incarcare dublu cu pahar si suport de calatorie. Periuta dinti sonica electrica include 5 moduri de curatare. Are un design extrem de elegant si performante extraordinare. Daca sunteti in cautarea celui mai bun produs de ingrijire a dintilor si gingiilor, merita sa investiti in acest model. Capul de periere Diamond Clean promite cea mai buna albire pentru o periuta sonica. Perii sunt putin rigizi si au o forma speciala pentru a putea patrunde cu usurinta chiar si in spatiile interdentare mai dificil de accesat. Este ideala pentru o igiena dentara riguroasa.

