Pescobar, mână largă și în Tecuci! Câți mici gratis le-a dat oamenilor: „Luați aici 400 de lei și…”

Recent, Pescobar a făcut o vizită în Tecuci, orașul în care a copilărit. Afaceristul și-a vizitat vechea locuință și a fost cuprins de nostalgie. Ei bine, această nostalgie l-a împins la gesturi mari și Pescobar a fost, din nou, mână largă. Acesta s-a pus pe împărțit mici gratis, iar localnicii au fost cât se poate de bucuroși. Câți mici a dat Pescobar?

Puțin sunt cei care știu că pentru o bună perioadă Pescobar a locuit în Tecuci. Aici și-a petrecut copilăria, iar recent a făcut o vizită la fosta sa locuință. Cuprins de nostalgie și de amintirea zilelor în care nu avea nicio grijă, afaceristul a vrut să facă ziua mai frumoasă locuitorilor de acolo și în lipsă de fructe de mare a oferit mici gratis.

(CITEȘTE ȘI: Afacerea pe care Pescobar și-o deschide împreună cu un fost greu din fotbal! Nu, nu e Mitică Dragomir)

Așa cum spuneam, Pescobar a făcut recent o vizită în Tecuci, iar acest lucru i-a adus aminte de perioada copilăriei. Acesta a vizita locurile în care el și amicii săi obișnuiau să își petreacă zilele și a fost uimit de cât de puține s-au schimbat.

„Ca să vedeți cum e viața asta și cât de frumoasă este viața asta. Mă aflu în locul în care am copilărit eu, la Tecuci. Și exact aici avem treabă. Putea din tot Tecuciul ăsta să fie în altă parte. Mi s-a părut mie ceva, dar nu mai țineam minte exact. Doamne ce moment. Aici la etajul 1 am stat eu, apartament cu trei camere. Aici cred că am stat până la 10 ani. Ce frumoasă este viața. Vă pup de la Tecuci”, a spus Pescobar.