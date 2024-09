Pescobar, ”părăsit” din nou de mâna lui dreaptă! După Larisa Popa, Lavinia Stoica și-a făcut bagajul și a plecat

Paul Nicolau, supranumit Pescobar, a dat de necaz. După ce Larisa Popa, mâna lui dreaptă, l-a părăsit și a plecat de la cârma restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău, afaceristul prinsese încredere în Lavinia Stoica, o tânără cu talente în marketing demne de dezvoltat. Afaceristul a văzut potențialul în noua lui mână dreaptă, însă nu pentru mult timp. Lavinia și-a făcut bagajul și l-a părăsit.

Pescobar pare să fie urmărit de ghinion. În vara anului trecut, Larisa Popa își anunța plecarea de pe postul de manager al restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău. Din cauza meseriei mult prea solicitante, bruneta a ajuns la saturație. La vremea respectivă, fosta angajată a lui Pescobar mărturisea că se simțea epuizată fizic și emoțional, ajungând într-un punct în care să fie nevoită să ia o decizie radicală.

„Eu am avut idei de a pleca (de la Pescobar), în momentul în care mă simțeam foarte epuizată, adică simțeam că am clacat, simțeam că nu mai aveam timp pentru mine deloc. În ultimii aproape doi ani, nu am avut viață personală, dar nu condamn pe nimeni, a fost alegerea mea de a mă focusa doar pe muncă, doar ca să-mi ating anumite obiective pe care mi le doream, o mașină, urmează și un apartament.

Ruptura s-a produs dintr-o dată, eu în continuare țin legătura cu Pescobar și cu mama lui, cu sora lui la fel. Acum, în momentul de față, oamenii din online află că nu mai lucrez, dar apropiații și colegii știu deja. Toată lumea a fost în șoc. Nimeni n-ar fi crezut vreodată că eu nu o să mai lucrez la Taverna Racilor. Momentan, chiar vreau să fiu eu cu mine”, spunea Larisa.