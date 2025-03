Pescobar speră să dea lovitura în America! Vrea să deschidă un restaurant în cea mai controversată clădire a momentului

Pescobar nu se oprește! Antreprenorul român își extinde ideea de „Octopus Kebab” și vrea să dea lovitura în America. Dacă restaurantul din Londra se bucură de un real succes, acesta s-a gândit că e vremea să urce mai sus. Iată ce a spus!

Pescobar vrea să își extindă afacerea și în America, după ce a dat lovitura cu restaurantul deschis recent la Londra. Antreprenorul român a vorbit atunci despre sumele încasate în primele zile de deschidere, iar acest succes l-a împins să mai deschidă o locație.

„Nu mă mai umflați cu pompa așa, că doar un milion de pounds am făcut weekendul ăsta, nu am făcut trei. Lăsați-o ușor (…) În două zile am făcut 1,1 milioane de pounds, încasări. Uite și acum, intru înăuntru, e ora 12.00, da. Uite, oameni aici, la mese”, a spus Pescobar.