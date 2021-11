S-au cunoscut într-un show matrimonial și „puterea dragostei” a fost atât de mare, încât au decis să-și unească destinele! Philip a cerut-o pe Berna de soție, într-un cadru romantic, dar relația n-avea să funcționeze. Ba mai mult, în loc să „plouă” cu vorbe frumoase, după despărțire, a început un adevărat „potop” de acuzații. Philip este acuzat că și-ar fi amenințat fosta iubită, ba chiar ar „delega” diverse persoane să-i facă viața un calvar. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Philip Albu spune partea lui de adevăr.

Indignat de „jocurile” pe care Berna, fosta lui iubită, le-ar face, Philip Albu pune punctul pe „i”! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul concurent de la „Puterea Dragostei” explică dinamica relației dintre el și Berna. Dar, mai mult decât atât, se apără, în urma acuzațiilor apărute.

„Am văzut că Berna tot iese și vorbește urât la adresa mea. Mă acuză de faptul că am amenințat-o, am lovit-o. Ba chiar s-au folosit de o poză de-ale ei în care apare machiată și pretind că arată în felul acela, după ce eu aș fi bătut-o. Nu este nimic adevărat! Eu nu am lovit-o pe Berna niciodată! Da, atunci când eram împreună au existat certuri între noi, dar asta se întâmplă în orice cuplu. Însă niciodată nu s-a ajuns la vreo situație în care eu să mă pierd cu firea și să o lovesc” , declară Philip Albu.

„Nu e nimic adevărat!"

Philip Albu vorbește și despre o „înțelegere” pe care ar fi avut-o cu fosta lui iubită, pe care tânăra ar fi încălcat-o.

„În urma despărțirii noastre, ea a venit cu următoarea propunere. Chiar dacă ne găsim alți parteneri, să nu ne afișăm cu ei pe rețelele de socializare. Eu am respectat această «înțelegere», însă ea nu. Și, atunci am simțit nevoia să-i dau mesaj și să o întreb de ce procedează în modul acesta, când noi stabilisem ceva. De acolo au escaladat lucrurile, în sensul că ea a început să zică în stânga și-n dreapta că o ameninț sau că pun diverse persoane să-i trimită mesaje urâte. Total fals!

Ulterior, ne-am văzut întâmplător în Centrul Vechi, unde ea era cu alte persoane, care, atunci când m-au văzut, au plecat. Am rămas eu cu ea să discutăm. Atunci ea mă tot lua în brațe și îmi tot spunea că mă iubește. Poza aceasta e făcută în seara aceea. Se poate vedea că insista să mă ia în brațe, dar eu nu prea o băgam în seamă.

După aceea, ea a început să zică tuturor că atunci am împins-o, am agresat-o. Vreau să înțeleagă toată lumea că eu nu am lovit-o niciodată și nici nu o să o fac. Am o educație bună de la părinții mei și nu aș putea să fac așa ceva. În plus, e fata pe care eu am cerut-o de soție, alături de care am vrut să am o familie, niciodată n-aș putea să-i fac rău „, a declarat Philip Albu.

Cine este, de fapt, Philip Albu

Philip Albu, în vârstă de 20 de ani, este fiul unui cunoscut afacerist din România, dar și nepotul unui ofițer cu state vechi în structura M.A.I.

Tatăl tânărului care și-a cautat marea iubire în show-ul de la Kanal D a pus bazele mai multor afaceri de succes în Spania. Unul dintre cele mai profitabile business-uri pe care tânărul o să le moștenească este un vestit restaurant din Peninsula Iberică. Astfel că, pe lângă calitățile fizice vizibile, Philip stă bine și la capitolul financiar.

Mai mult decât atât, tânărul este campion național de MMA. Philip Albu este extrem de ambițios, iar ținta lui este să ajungă în circuitul mondial de K1.