Pictorul lui Ceaușescu a fost martor la povestea de spus nepoților cu ultima partidă de vânătoare a dictatorului: ”L-am găsit cu dinții înfipți în poartă!”

Timp de 15 ani, Mihai Dumitru Martalogu s-a numărat printre pictorii lui Nicolae Ceaușescu. Autorul portretului gigant al soților Ceaușescu de pe Dealul Grădiște a avut acces la anturajul restrâns al dictatorului. Mihai Martalogu organiza și propaganda pentru vizitele dictatorului în județul Olt. În calitate de om de bază în regiune, el a asigurat protocolul pentru mai multe partide de vânătoare. Una dintre ele i-a rămas în minte în mod special. A fost ultima partidă de vânătoare din viața dictatorului. Nicolae Ceaușescu a împușcat atunci un mistreț uriaș.

Mihai Dumitru Martalogu (72 de ani), un pictor din Balș, a reușit să intre în grațiile protipendadei comuniste după ce a făcut un portret gigant cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu. Tabloul, amplasat pe Dealul Grădiște, a avut dimensiuni impresionante: 30 metri înălțime și 15 metri lățime. Pentru montarea lui, pictorul a fost ajutat de o echipă de 64 de oameni, iar trei zile s-a lucrat la foc continuu. Dictatorul s-a arătat încântat de opera care l-a întâmpinat la intrarea în Slatina, iar asta i-a deschis multe uși lui Mihai Dumitru Martalogu.

Pictorul a primit în continuare comenzi pentru tablouri cu Ceaușescu și a devenit un favorit al mai marilor Partidului Comunist. Ca o dovadă că aveau încredere în el, pictorul a fost însărcinat cu propaganda pentru vizitele lui Nicolae Ceaușescu în județul Olt. Această sarcină i-a adus și oportunitatea de a se ocupa de protocolul pentru mai multe partide de vânătoare organizate în zonă.

Eram de-al casei, nimeni nu mă întreba de vorbă. De câte ori venea la cabana de vânătoare de la Seaca, trebuia să fiu acolo cu o săptămână înainte. Cum intram în vila de vânătoare, mă dezinfectau, puneau toate pompele alea pe mine”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Dumitru Martalogu.

Deși au trecut peste trei decenii de atunci, Mihai Dumitru Martalogu își amintește cu exactitate detaliile din acea vreme. Întâmplarea a făcut să fie în preajma lui Ceaușescu chiar la ultima partidă de vânătoare a dictatorului. Nimeni nu bănuia, însă, atunci cât de aproape îi era sfârșitul liderului comunist.

Mistrețul a fost găsit abia a doua zi, de angajații care veniseră să facă curățenie.

Când am venit a doua zi de dimineață să facem curățenie, am găsit mistrețul mort, cu dinții înfipți în stâlpul de la poarta de la intrare. Noi nu puteam intra în curte din cauza mistrețului. Într-adevăr, a fost un trofeu. Am rămas uimiți. Era o imensitate de mistreț, avea niște colți de nu am văzut în viața mea. Mistrețul pe care l-a vânat a fost clasat ca și trofeu. L-au luat și l-au dus la București”, a mai povestit Mihai Dumitru Martalogu, care este și autorul lucrării ”Vânătoare de mistreți”.