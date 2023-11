Pierderea crudă suferită de Andi Moisescu, de la Românii au talent. Vedeta Pro Tv a avut de suferit din cauza propriului părinte

Andi Moisescu, pe numele său real Alexandru Moisescu (51 de ani), are o familie împlinită, o soție iubitoare și doi copii de care este tare mândru. Însă puțini sunt cei care știu povestea de viață a juratului de la Românii au Talent și faptul că a fost abandonat de tatăl lui. Sincer și asumat, vedeta de la Pro Tv a vorbit despre cea mai dureroasă pierdere din copilăria sa.

Andi Moisescu este unul dintre cei mai îndrăgiți și longevivi oameni de televiziune din România. Juratul de la Românii au Talent a fost tot timpul rezervat în declarațiile publice, mai ales atunci când a fost vorba de viața sa din spatele camerelor de filmat. În cadrul unui interviu, Andi Moisescu a povestit unul momentele marcante din copilăria sa. Pe când avea doar 4 ani a fost părăsit de tatăl lui, la scurt timp după ce se născuse fratele lui, Tudor. Juratul de la Vocea României recunoaște că lipsa părintelui i-a influențat viața de copil și de adolescent.

A încercat să ia legătura cu tatăl lui, însă nu a reușit. Într-un final, chiar a ajuns să piardă noțiunea de tată, i-a acceptat decizia de a-și abandona familia și la un moment dat speră că va avea puterea să-și ierte părintele. În toată această dramă, Andi Moisescu a reușit să privească și parte pozitivă. A încercat să învețe din greșelile părintelui său și chiar a ajuns la concluzia că totul s-a întâmplat în favoarea urmașilor săi. Copii săi au parte de un tată pe care el nu a avut șansă să îl aibă.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată. Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi. Te obişnuieşti cu ideea. La un moment dat o să-i ierţi plecarea şi o să-l uiţi de tot. E singura soluţie. Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei. Să fiu ceea ce el n-a putut să fie. Din punctul ăsta de vedere, cred că este un mare câştig atât pentru mine, cât şi copiii mei. Nu judec oamenii, mi se pare că fiecare om poate să facă ce vrea el cu viaţa lui. Sigur, asta înseamnă că are dreptul să nu-şi asume nişte responsabilităţi pe care ar fi trebuit”, spune Andi Moisescu”, a declarat Andi Moisescu.