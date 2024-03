Piesa scoasă de Erika Isac a ajuns sub lupa Ralukăi: ”Se întâmplă des, din păcate!”

Industria muzicală autohtonă constituie un domeniu extrem de dinamic. Piesele au mesaj și sunt comentate peste tot pe social media. Despre acest aspect vorbește și Raluka, în cadrul interviului acordat pentru CANCAN.RO. Cântăreața este în asentimentul Erikăi Isac, cea care a șocat audiența cu versurile creației „Macarena”. Din păcate, spune și Raluka, fenomenul descris de colega de breaslă este unul extrem de puternic și des întâlnit.

Tot spiritul artistic o determină pe vedetă să își manifeste sensibilitatea și să recunoască, extrem de deschis, că devine covârșitor de emoțională. Când a plâns Raluka ultima dată, aflăm chiar de la ea!

Raluka analizează piesa Erikăi Isac și comentează fenomenul abuzului în rândul femeilor: “Se întâmplă des, din păcate!”

CANCAN.RO: Ai în playlist piesa Erikăi Isac?

Raluka: Am ascultat-o o singură dată și mi se pare foarte curajoasă. Și cred că își atinge scopul această piesă. Am observat că e destul de comentată, dacă ar fi fost o piesă simplă, nu și-ar fi atins scopul, pentru că nu prea mai băgăm în seamă piesele foarte simple care nu au ceva mai grav de spus.

CANCAN.RO: Ca fenomen este real cel relatat în piesă?

Raluka: Cred că toate femeile de-a lungul timpului l-au observat. Nu toate au trăit asta, dar se întâmplă destul de des, din păcate.

Artista dezvăluie cum gestionează perioada emotivă prin care trece: “Am început să plâng instant!”

CANCAN.RO: Ai ceva fabulos de anunțat, în afară de muzică?

Raluka: Cred că reușesc să mă transform foarte bine într-un actor, în momentul în care trebuie să transmit. De fapt, asta este superputerea noastră, a artiștilor care nu sunt și writeri.

CANCAN.RO: Devii covârșitor de emoționată la lucruri simple?

Raluka: Orice lucru pe care îl văd în ultima perioadă, care are legătură cu copiii sau cu oameni mai în vârstă mă sensibilizează la maxim. Am ajuns la doctor pentru o discuție, trebuia după mine să fie un domn mai în vârstă, care era într-un cărucior cu rotile și tremura de frig. Și am zis «să intre înaintea mea». Atât de rău îmi părea de acest om, care probabil și-a trăit viața frumos, dar a ajuns în momentul în care e mai în vârstă. Și am început să plâng instant. De ce?! Nu știu, dar se pare că în ultima perioadă sunt un pic mai sensibilă la anumite lucruri.

CANCAN.RO: Deci nu se trage doar din spiritul de artist…

Raluka: Cumva, tot timpul am fost sensibilă când a venit vorba despre copii, oameni în vârstă și animăluțe.

CANCAN.RO: Când lansezi următorul HIT?

Raluka: Lucrăm la piese, dar vreau să fie mai multe, ca să fim siguri că avem de unde să alegem anul ăsta.

CANCAN.RO: Eu zic că tu ai spirit critic și le triezi prea aspru…

Raluka: Să sperăm că nu o să le triez atât de tare încât s-o scot pe cea mai proastă.

