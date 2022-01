Pilotul Daniel Onoriu a fost detubat. ”Este încă în stare critică”

Daniel Onoriu, unul dintre cei mai cunoscuţi piloţi de raliuri din România, se află în continuare internat la ATI, după ce au apărut mai multe complicaţii în urma operaţiei efectuate la stomac, în Turcia.

Estera Onoriu, mătușa pilotului de curse, Daniel Onoriu, a vorbit despre starea în care se află în acest moment nepotul său. Fiica regretatei Gabi Luncă și-a pus toată încrederea în mâinile lui Dumnezeu și speră să se întâmple o minune, iar Daniel să se trezească din comă.

„Este de atâta timp în comă, dar este în viață. Nu este mort! Este în viață și doctorii fac tot ce pot pentru ca lui să îi fie bine. Are parte de cel mai bun tratament, de cea mai bună aparatură și de cei mai buni medici. Doar rugăciunile îl mai pot ajuta acum.”, a declarat Estera Onoriu pentru Fanatik.

La rândul său, Rebeca Onoriu, a declarat că Daniel Onoriu urmează un tratament prescris de Streinu Cercel.

„El este încă în stare critică. Fratele meu este cel care stă încă de la primele ore ale dimineții de vorbă cu medicii și imediat ce are raportul ni-l transmite și nouă. Situația nu e una roz, însă tragem nădejde în fiecare zi și fiecare zi să fie spre vindecarea lui Daniel. De câteva zile nu mai e intubat, e sedat, el are canulă introdusă, însă i s-a micșorat cantitatea de sedare, dar el e în continuare cu septicemie. Are două abcese de puroi și este în continuare pe antibiotice, tratament indicat de domnul Streinu Cercel cărora îi mulțumesc public, și numărul leucocitelor care cresc și scad de la o zi la alta”, a spus Rebeca Onoriu la Antena Stars.

Daniel Onoriu se află în comă indusă la Spitalul Floreasca

Pilotul de raliuri este internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca, aflându-se în comă indusă. Medicii încearcă să îl stabilizeze, însă rezultatele analizelor diferă de la o zi la alta, după cum a declarat în urmă cu câteva zile și Rebeca Onoriu, mătușa pilotului.

„De când a fost operat în Turcia, s-a atins o venă la pancreas, venă care a sângerat, a ajuns în ţară şi după cinci zile a mers la spital, unde medicii de aici au intervenit peste operaţia celor din Turcia şi de atunci Daniel este internat la Terapie intensivă, în comă indusă”, a explicat Rebeca Onoriu în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Problemele de sănătate ale lui Daniel au apărut după o operație de micșorare a stomacului, care a avut loc în Turcia. Medicii de la clinica la care bărbatul a apelat ar fi făcut o greșeală în timpul operației și, după doar câteva zile, pilotul a ajuns de urgență, în stare critică, la spital.

