”Podcast cu Prioritate” ep. 7 apare sâmbătă, 6 mai, ora 19:00. Dan Babu (Mașina Potrivită) ne spune care este mașina second-hand a momentului

Dan Babu este una dintre cele mai avizate voci din online-ul românesc când vine vorba despre cumpărarea unei mașini la mâna a doua. Jobul lui este să verifice mașinile rulate și să spună clienților dacă merită sau nu să facă o anumită achiziție.

„Practic, noi ajutăm oamenii să își cumpere o mașină second-hand. Asta este cu ce ne ocupăm noi. Zic noi pentru că nu mă ocup doar eu, ci am și colegi. Verificăm mașini, oferim consultanță, deci pe partea asta de mașini second-hand”, a spus Dan în cadrul emisiunii.

„Noi avem mai multe servicii și, în principiu, avem un serviciu de bază de verificări. Acolo omul ne trimite un anunț și ne zice: m-am hotărât pe mașina asta și vreau să o verific. Vreau să o verificați voi. Fie vine la noi la atelier, vânzătorul cu mașina, fie mergem noi la el. Deci cam asta este. Clientul primește un raport amănunțit, îi zicem ce bani să bage în mașină, dacă e bună, nu e bună, cam ce preconizăm că i se strică, dacă e ceva ce nu știm, ce nu am putut verificăm…” ne explică Dan.

Care este ideea din spatele proiectului Mașina Potrivită? Cel mai bine răspunde însuși cel care l-a creat: „Am avut eu o problemă pe partea asta de justiție. Mă deranjează. Pur si simplu mă deranjează când oamenii sunt păcăliți. Când oamenii sunt luați de fraieri”.

Dan Babu (Mașina Potrivită): BMW Seria 3 este mașina SH a momentului

Cei care vor să cumpere o mașină rulată vor afla multe informații despre cele mai căutate modele, în acest moment, pe piața din România, ce se poate întâmpla rău în timpul unui drive test, dar și care sunt cele mai fiabile brandu-uri auto. De asemenea, Dan ne-a împărtășit și din întâmplările sale cu samsari.

„Sunt foarte mulți samsari care au un business legit. Ei cumpără o mașină, își pun un profit, ceea ce este foarte normal să pui un profit la ce faci tu, nu e ceva nasol, ilegal, e ok, și vând mașina mai departe. Dacă nu ar exista samsari am avea toți niște Cielo cu zero opțiuni, sau Dacia Logan fără ABS”, este de părere Dan Babu.

