Poliția, detalii noi despre cazul lui Guess Who. Ce s-ar afla, de fapt, în plicul artistului care a cântat la Untold

Joi, 7 august 2024, a fost prima zi a festivalului Untold. Capitala magiei și a muzicii și-a deschis porțile pentru zeci de mii de iubitori ai distracției, însă incidentele nu au lipsit. Rapperul Guess Who a fost prins având asupra sa un plic cu o substanță albă, în timp ce se afla în toaleta din zona VIP a spectatorilor. Ce s-ar afla, de fapt, în plicul artistului care a cântat pe scena Alchemy.

Prima zi a festivalului Untold a început cum nu se putea mai rău pentru Laurențiu Mocană, alias Guess Who. Artistul a urcat pe scenă joi seară, iar după ce a susținut un recital pe scena Alchemy, puțin după miezul nopții, a fost prins de autorități, având asupra sa un pliculeț transparent ce conținea o pulbere albă. În timpul perchezițiilor, rapperul se afla în toaleta din zona VIP a spectatorilor.

Untold 2024: Gues Who a fost prins având asupra sa un plic cu o substanță albă

Potrivit surselor din anchetă, în plicul pe care polițiștii l-au găsit asupra lui Guess Who ar putea fi cocaină. Oamenii legii așteaptă acum rezultatele probelor de laborator pentru a afla cu exactitate ce conținea acel praf alb. Până la momentul acesta, artistul nu a făcut nicio declarație oficială pe această temă.

Nu este prima dată când Guess Who are probleme cu legea din cauza substanțelor interzise. În luna septembrie 2023, artistul a fost oprit în trafic și testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv la cocaină.

Timp de 3 zile și 3 nopți, cei peste 90.000 de petrecăreți vor fi atent supravegheați de forțele de ordine. Sute de polițiști, jandarmi și pompieri vor patrula în timpul festivalului Untold, autoritățile fiind pregătite să asigure ordinea și siguranța în cadrul evenimentului, dar și pentru a opri consumul de substanțe interzise.