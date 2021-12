Polițist din Iași, amenințat în propria casă de șeful unei echipe care montează uși. “S-a înroșit la față, mai să sară la bătaie!” De unde a pornit conflictul

Cosmin, polițist de meserie, susține că a fost amenințat în propria casă de șeful unei echipe care montează uși. Conflictul dintre părți ar fi pornit după ce agentul a semnalat faptul că a primit produsele cu defecte și că acestea au fost montate greșit.

Totul ar fi început în anul 2020. Cosmin își construia vila și, pentru că găsise modelul dorit la o firmă, a cumpărat șapte uși în valoare de 7.000 de lei. La momentul respectiv, i s-a comunicat că va pierde garanația în cazul în care nu vor fi montate de echipa cu care compania are contract. Polițistul a acceptat, fără să știe ce probleme vor urma.

Ulterior, la locuința lui Cosmin au venit doi muncitori, care au montat ușile. După câteva ore, soția polițistului a șters ușile și a sesizat mai multe defecte.

“Am constatat că toate ușile sunt zgâriate, cred că de la cum au fost manipulate de către echipa de montaj. Mânerele ușilor erau zgâriate și montate necorespunzător. Per total, montajul a fost executat defectuos. Am anunțat reprezentanții firmei și pe cei de la montaj că ușa de la baia de jos este curbată, iar ușa de la un dormitor, de la etaj, este zgâriată mai tare decât celelalte.

Au venit băieții după o săptămână și au dat-o cu pastă albă corectoare de pix, spunând că e o soluție specială de acoperire. După o săptămână, ușa s-a scorojit în același loc. Am sesizat din nou problema, iar după 2-3 săptămâni au venit și au dat din nou cu pastă corectoare. În prima săptămână după montaj au venit de cel puțin două ori să facă reglaje la uși. Nici măcar nu se uitau dacă sunt poziționate corect. Trăgeau cu o șurubelniță de o parte metalică, spuneau că totul e ok și plecau”, a spus Cosmin, potrivit bzi.ro.

De la montajul ușilor până în luna august 2021, echipa de la societatea care le montează l-a vizitat pe Cosmin de cel puțin zece ori în casă, însă degeaba. Problemele nu s-au rezolvat, motiv pentru care a depus reclamații și la firma de unde a cumpărat produsele.

Polițist din Iași, amenințat în propria casă. “Toate s-au întâmplat de față cu copilul meu”

În continuare, Cosmin susține că șeful echipei care montează uși a sărit la el la bătaie. Acestuia din urmă nu i-ar fi păsat că de față erau soția polițistului și copilul său.

“Domnul Emil a avut un blocaj. I-am spus că ar trebui să vină toți să discutăm problema pentru a evita alte discuții contradictorii și alte învinuiri reciproce. Am adăugat și faptul că putem sta toți la mine în casă, la masă, să discutăm toate problemele, eventual facem și un grătar, ca să fie o atmosferă relaxată. În acel moment, domnul Emil s-a înroșit la față, s-a înfoiat, mai să sară la bătaie. A început să țipe la mine și la soția mea că nu e vorba despre grătare aici și eu să fac grătar cu cine vreau. Toate s-au întâmplat de față cu copilul meu, bebeluș atunci”, mai spune Cosmin.

După acest incident, polițistul a depus reclamație la OPC. Compania a fost amendată și trebuie să îi schimbe ușile.

Proprietarul firmei care comercializează uși se apără: “E o invenție, nu am primit amendă!”

De partea cealaltă, Ștefan Lefter, patronul firmei de la care Cosmin a cumpărat ușile, susține că amenda nu ar fi fost aplicată ca urmare a reclamației făcută de polițist. Mai mult, reprezentanții OPC nu le-ar fi impus remedierea situației.

“Noi am primit amendă de la OPC, dar nu pentru că ne-a reclamat domnul Cosmin, ci pentru că nu am avut un document. Pe noi CJPC-ul (n.r.- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor) nu ne-a obligat la nimic în legătură cu situația clientului de care vorbiți. Dacă îmi impunea ceva, îi schimbam ușile. Noi i-am recomandat o echipă de montaj, nu l-am obligat. El a făcut contractul cu această firmă, i-au montat ușile.

E o invenție a dumnealui faptul că noi suntem vinovați. Nu avem ce să-i facem. Noi nu suntem vinovați pentru ce a făcut firma de montaj. După un an de zile a recepționat lucrările și a depus reclamație la ANPC. Ușile le-a folosit un an de zile. Nu erau cu defecte. Ce a văzut dumnealui pe uși era de la montaj, nu erau scrijelite. Noi lucrăm cu mii de uși. Vă dați seama că nu ajungem în situația în care să păcălim oamenii. Noi avem cifră de afaceri de 60 de milioane de lei. Dacă era vreo greșeală din partea noastră, o rezolvam”, susține Ștefan Lefter, proprietarul firmei care comercializează uși.