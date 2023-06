Portret de antreprenor: Călin Donca

Viteză, adaptabilitate, curaj. Sunt valorile care definesc viața și activitatea unuia dintre cei mai tineri miliardari ai României. Și pe care le recomandă oricărui antreprenor. Nu are încă 40 de ani, dar numele-i este trecut în topul celor mai bogați 100 de români. Pe lângă cei trei factori determinanți, este nevoie de multă muncă și ambiție pentru ca succesul să fie garantat. A avut și suișuri și căderi. Dar n-a abandonat niciodată. Și nici nu s-a grăbit, așa cum o fac în general investitorii care vor să-și scoată cât mai repede banii. Și, chiar dacă este un om de afaceri de succes, invidiat și admirat deopotrivă de mulți, prioritățile în viață îi sunt altele. Se mândrește în primul rând cu copiii lui, cu soția și apoi cu businessul din domeniul energiei. Dar și cu cele cinci cărți scrise. Pentru că vrea ca și alții, care au aceleași idealuri, să poată beneficia de experiența lui.

A visat de mic să câștige bani și de aceea a ales să-și încerce puterile încă de la 18 ani. Și nu acasă, ci în îndepărtata Portugalie. “Am vândut tablouri pe stradă către clienți pe care îi găseam bătând pe la uși, iar după o perioadă scurtă, de două luni de zile m-a oprit poliția și a trebui să mă întorc în țară”, povestește Călin.

S-a întors fără banii la care spera, dar n-a fost descurajat. A intrat în vânzările directe (MLM) – asigurări de viață la ușa clientului. Așa a învățat să-și învingă teama de a fi refuzat.

“Pot spune că această experiență m-a ajutat foarte mult în perioada următoare, deoarece am avut un mediu în care am putut să evoluez. Oamenii fug de vânzări pentru că nu le plac refuzurile. Ei bine, vânzările pe mine m-au instruit suficient de mult încât să îmi dispară frica de refuz și a început să îmi crească și abilitățile de negociere pe care le-am folosit până în ziua de astăzi”, caracterizează omul de afaceri această perioadă.

„Facultatea am făcut-o până în anul trei, iar mai departe, din anul trei, m-am axat mult pe business, deoarece mi-a ocupat foarte mult timp, iar primii bani pe care i-am avut i-am investit întotdeauna în mine, în dezvoltarea mea. Plăteam seminarii, plăteam cărți, plăteam cursuri online, totul pentru a putea să învăț mai mult și mai simplu să cresc pe plan financiar”, a mai spus antreprenorul.

Însă primii bani serioși i-a făcut la 23 de ani, odată cu reforma sistemului de pensii.

“Am strâns undeva la 2.100 persoane, colaboratori în echipele noastre. Cu aceste persoane am reușit să încheiem 15.700 de adeziuni, iar mai departe acestea ne-au fost plătite, la fiecare, în funcție de nivel, eu câștigând în total 80.000 euro”, își amintește Călin Donca.

Acum vorbește cu ușurință, însă perioada a fost cruntă.

“Am dormit la cort, am dormit în mașină, am avut patru luni ca-n iad de grele, dar răsplata a fost pe măsura sacrificiului, iar de atunci am început prima activitate. Echipa 31 se numește compania și vindeam seminarii la sală de dezvoltare personală, mult bazate pe lucrurile pe care noi le-am aplicat și care ne-au ajutat să reușim financiar”, a completat Călin.

#De la pensii și seminarii, la investiții în HoReCa

A început să facă bani și așa a ajuns să cumpere un hotel în Poiana Brașov, a deschis șase restaurante japoneze, iar în 2014, a intrat în domeniul energiei. Ca să facă rost de bani de investiții, a vândut tot și a adunat două milioane de euro.

“Am intrat ca furnizor, la început am luat licența de gaz, apoi pe cea de energie, am plătit 1.000.000 euro pentru acest lucru, iar mai departe, datorită schimbărilor, datorită lipsei de experiență, am pierdut 2 milioane de euro foarte ușor și simplu. În domeniul energiei, acești bani nu înseamnă cine știe ce”, rememorează Călin Donca cel mai dificil moment al vieții.

“Aceasta a fost cumva activitatea mea în domeniul energiei pe primii ani de zile în care am pierdut tot și am picat mai jos decât am fost înainte ca să intru, mai ales pentru că odată ce ai o viață bună și pici mai dureros, pentru că acuma știi ce bine a fost. Mi-a fost foarte greu să mă ridic, mai ales pentru că aveam deja trei copii, iar soția împreună cu ei a trebuit să meargă o perioadă de șase luni de zile la bunici, unde au stat la țară, în Valcani, într-un sat în condiții nu neapărat sărace, dar departe de-aș putea să le numesc normale. Iar în această perioadă eu am rămas în Brașov, am terminat construcția casei noastre la care am lucrat chiar eu, ca să putem să terminăm împreună cu tata. Și după șase luni am ajuns aproape de zero. Am vândut toate mașinile, am vândute proprietățile și tot n-a fost suficient”, a continuat Călin.

„Am învățat faptul că e bine să ai mai multe afaceri, mai multe investiții, mai ales investiții care nu depind de tine, mai ales investiții care funcționează și fără implicarea ta, pentru că, altfel, oricând poți să pierzi tot ce ai. Și nu doar pentru tine este greu, dar mai ales pentru familia care a avut încredere în tine”, a mai spus el.

#120 milioane de euro, investiții în energie verde

Cu lecția învățată, a luat-o de la zero și tot pe partea de furnizare, prin compania Energaz. “În 2018, Energaz a crescut suficient de mult încât a fost cumpărată de compania Energia Gas and Power, iar eu am rămas acționar în compania Energia Gas and Power, respectiv Europe Energy Spa, companie prezentă în 10 țări din Europa, cu o valoare de piață de 1,4 miliarde euro, prin poziția de furnizor pe care o are și de asemenea producător de energie verde”, spune omul de afaceri brașovean.

Alături de aceste companii, Călin Donca a început primele investiții în domeniul producției de energie.

“De atunci până astăzi, la ora aceasta, administrez prin puterea mea 88 de megawați, cu o valoare totală de 120 de milioane de euro, atât în domeniul fotovoltaic, dar și în domeniul microhidrocentralelor și a câtorva turbine eoliene pe care le avem în străinătate, mai exact în Italia. La ora aceasta, în România, ne ocupăm exclusiv cu partea de producție, celelalte domenii fiind externalizate și suntem mai departe acționari ca furnizor și mic distribuitor de energie, dar 99% din atenția mea personală este pe producția de energie verde”, își prezintă Călin afacerea. Businessul include și construcția de parcuri fotovoltaice în care oricine dorește poate să investească și, în schimb, va încasa un venit lunar “atât timp cât soarele va răsări pe cer”.

Pe lângă acest proiect, “am ales partea de panouri fotovoltaice pentru că este o activitate care ne aduce bani, dar mai mult decât bani ne aduce responsabilitatea generațiilor următoare, lăsând în urma noastră un teren mai verde, cu mai puțină poluare și cu un exemplu că putem face bani și din domenii care susțin planeta și generațiile următoare”.

Ca sfat pentru antreprenori, în ziua de astăzi este nevoie de trei elemente pentru succes pe care eu cred că dacă un antreprenor le are va fi mult înaintea celorlalți. Primul ingredient este viteza, al 2-lea este adaptabilitatea și al 3-lea este curajul. Bineînțeles că este nevoie de ambiție, perseverență, răbdare și dezvoltare continuă.

#Familia pe primul loc

Oricât de mult ar vorbi de succesul în afaceri, când vine vorba despre familie și copii, Călin este un alt om. Orice ar face, vrea să fie cât mai mult alături de cei dragi.

“Avem cinci copii, trei fete și doi băieți. Îi cresc alături de mine cât se poate de mult. Petrecem foarte mult timp împreună. Chiar motivul pentru care am investit în domeniul producției de energie a fost ca să obțin foarte mult timp liber”, a explicat Călin.

De ce, se întreabă mulți, că doar are suficienți bani cât să-i lase în grija bonei sau să le plătească profesori. Răspunsul a fost simplu: “Ca să îi cresc eu activ împreună cu soția mea și, astfel, să ne urmeze pașii care din câte vedem se pare că îi înțeleg, însă nu știm cine mai departe îmi va lua locul, deoarece au doar 11, 10, 9 ani, respectiv cinci și trei”.

“Vedem în următoarea perioadă ce aptitudine își dezvoltă. Suntem părinți care îi lasă să încerce tot felul de variante ca mai departe să meargă pe drumul pe care se vor simți cel mai bine. Nu doresc ca să-i oblig pentru un anumit domeniu, deoarece scopul vieții este ca să o trăim cu bucurie, nicidecum ca să devenim oameni de afaceri”, a spus Călin Donca.

Și nu câți bani ai este definitoriu pentru cei mici.

“O să aibă suficienți prin mentalitatea pe care au dezvoltat-o în anii copilăriei alături de noi, nu este neapărat să fie ultra-milionari, este suficient ca să aibă cele necesare în timp ce sunt bucuroși”, a explicat Călin.

În timpul liber scrie, pentru că scrisul este marea lui pasiune. Este autorul a cinci cărți și continuă să-și pună gândurile și sfaturile pe hârtie. Evadează ori de câte ori poate în natură. Meditează. Și gătește. Mâncarea preferată: sushi. Iar când copiii îi cer, se pune imediat pe treabă.