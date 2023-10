Poveste fabuloasă cu Irinel Columbeanu! Iubita îl încuia în dormitor atunci când avea client! ”A sforăit, s-a speriat omul! A crezut că-i peștele!”

Irinel Columbeanu a ajuns la azil. Și problemele pentru fostul milionar de la Izvorani încă nu s-au încheiat. Nu are bani să plătească, apropiații care să-i sară în ajutor s-au dovedit prea puțini. Dar o scoate el la capăt. Fosta lui iubită se numără printre cei care îi întind mâna. Dar care are și nenumărate povești cu el, una dintre ele de-a dreptul fabuloasă. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Dominatoare de bărbați! Asta este Daiana Estera Duțu, nimeni alta decât fosta iubită a lui Irinel Columbeanu. Iar cu meseria ei a trecut și prin momente amuzante, la care fostul milionar a luat parte. Acțiunea pe care curtezana noastră o relatează s-a petrecut acum vreo doi ani, deci în perioada în care Iri era deja falit. Iar alinarea și-a găsit-o lângă Daiana, fata pe care a strâns-o-n brațe și când viața lui era numai lapte și miere.

”Dominatoarea” Daiana l-a încuiat în dormitor pe Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu trăia într-un apartament cu două camere, cu chirie, dar își făcea drumuri către Otopeni, unde locuiește tânăra. Ba chiar înnopta acolo, din când în când. Și era martor, practic, la partidele pe care le încingea Daiana cu clienții. A ajuns chiar încuiat în dormitor, după ce l-a speriat pe unul dintre doritorii de plăceri carnale contra cost.

Daiana Duțu are cuvântul. ”Îl încuiam în dormitor, dacă se întâmpla să am solicitări de la sclavi în timpul unei vizite de-ale lui Irinel, nu eram dispusă să pierd bani, banii nu se refuză niciodată! Într-o seară am stat mai mult cu un client, iar Irinel a adormit și a început să sforăie atât de tare încât clientul s-a speriat! M-a întrebat cine mai este cu noi în casă, a crezut că am pește, dar l-am asigurat că se aude de la vecini și am dat muzica mai tare, ha, ha!”, a povestit episodul Daiana.

”El venea frecvent la mine, am fost unica femeie care i-a rămas alături, după ce a pierdut tot: îi spălam rufele, că el nu știa să pornească mașina de spălat, dacă a avut slugi toată viața, îi mai ordonam prin casă, îi găteam și îl plimbam cu mașina. Îl ajutam și eu cu ce puteam, de dragul vremurilor bune!”, a completat fosta iubită a lui Iri.

Daiana i-a întins o mână de ajutor lui Irinel Columbeanu

Daiana Estera Duțu i-a transmis lui Irinel Columbeanu că este gata să-l primească acasă la ea, după ce fostul om de afaceri ajungea la azil. Doar că a avut o condiție, să-și ceară iertare de la ea, după un incident neplăcut, care a avut loc în urmă cu mai bine de un an.

”Iri, dragul meu, te cunosc de când aveam 18 ani, adică de 10 ani, am fost lângă tine și când aveai bani, hai să ne împăcam și lasă-mă să fiu în continuare lângă tine și acum, la ananghie. Oricum, eu am fost singura femeie care ți-a rămas alături când ai pierdut tot și ți-am oferit ajutorul meu necondiționat, chiar dacă tu nu ai vrut să recunoști.

Dacă îți ceri iertare, eu te aștept acasă, știi că voiam să fii asistentul meu la dominări. Promit că o să am grijă de tine ca un medic sexolog. Hai să îngropăm securea războiului, că viața e scurtă și nu vreau să nu apucăm să ne împăcăm”, i-a transmis Daiana lui Irinel Columbeanu.

