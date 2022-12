Povestea care a impresionat toată România: „Te rog, mamă, ai promis că anul ăsta va veni Moșul”

Dacă te consideri un om ghinionist, atunci uită-te în jur și îți vei da seama că sunt oameni care visează la tot ce ai tu. Pilda de astăzi, ne învață cum să apreciem tot ceea ce avem și să fim mai buni unii cu alții. Atunci când poți ajuta pe cineva, nu aștepta ceva la schimb. Bucură-te că ai putut să faci un bine cuiva care are cea mai mare nevoie.

Sunt oameni care au „lumea la picioare” însă, nu sunt fericiți sau mulțumiți, parcă tot timpul le lipsește ceva. Sunt alții, însă, care au puțin, dar sunt fericiți și recunoscători pentru tot. Suntem diferiți, iar fericirea nu are aceeași însemnătate pentru toată lumea. Pentru unii poate însemna o casă mare cu piscină, pentru alții mașina visurilor, o familie și așa mai departe. În povestea de viață pe care o prezentăm în acest articol, fericirea înseamnă o pungă de bomboane. Da,o simplă pungă de bomboane!

„Aseară, am trăit una dintre cele mai dureroase experiente ale vieții mele. Eram în market-ul de cartier, unde stand-ul de brânzeturi este lângă cel de dulciuri. Mă uitam la o rotiță de cașcaval. Am auzit discuția:

-Te rog, mama, voi fi bună si cuminte. Te rog!

-Nu avem bani, ăștia sunt! Dacă îți iau bomboanele astea, nu mai avem bani de pâine.

Instinctiv am întors capul. O femeie simplă, îmbrăcată sărăcăcios, dar curat, cu o puștoaică blondă, cu ochii mari albaștri.

-Te rog, ai promis că anul asta va veni Moșul și ne va aduce bunătăți….

Stăteam înlemnit, cu rotița de cașcaval în mână.

Copila ținea în mână o punguță cu dropsuri. O priveam și nu-mi venea să cred, că poveștile pe care le auzisem erau adevărate. Copilul a lăsat punguța cu bomboane pe raft și, trasă de mama sa, a plecat mai departe.

M-am întors, teleghidat, spre standul cu dulciuri. Punguța cu bomboanele, pe care o ține copila în mână, costă 1,50 lei. Am înghesuit dulciuri în coș și, inevitabil, în drum spre casa de marcat, am trecut pe lângă standul de carne. Femeia respectivă și copila, care se zgâia în geamul de prezentare a produselor.

-Opt felii de parizer! a spus și a continuat „Subțiri”

Mi-a stat inima-n loc.

Am cerut celeilalte vânzătoare un baton de salam de vară și unul de pastramă de porc. Am ajuns la casa înaintea lor. Îmi înotau ochii în lacrimi. Le-am așteptat afară, în fața market-ului.

I-am întins sacoșa cu dulciuri copilei blonde:

-A trecut Moș Crăciun pe aici și ți-a lăsat sacoșica asta la mine, pentru că tu erai în magazin.

Copila, a întors ochii ei mari și albaștri către mama sa, întrebători. Iar femeia a dat din cap aprobator.

-Vezi, mama, că există Moș Crăciun! a exclamat.

Priveam mut de emoție, mă durea și mă bucuram în același timp.” (sursa: Facebook)

Ce părere ai? Parcă viața ta nu mai pare atât de grea și îți dai seama că, de fapt, fericirea stă în lucruri mărunte, nu? Pentru că, oricât de mult am avea, niciodată nu vom fi mulțumiți. Așa că, ajută ori de câte ori ai ocazia, pentru că sunt oameni care visează ca cineva să le întindă o mână de ajutor. #împartebunătate