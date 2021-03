Povestea care a șocat o țară întreagă. De ce a ajuns la închisoare, de fapt, Mirela de la Insula Iubirii. O colegă de celulă a fost la un pas de a o ucide!

Mirela Banias de la Insula Iubirii a făcut declarații șocante acum 3 ani, în sezonul 4 al emisiunii de la Antena 1. Fosta concurentă a povestit prin ce clipe de groază a trecut, atunci când a fost închisă într-un penitenciar de maximă securitate.

Acum 3 ani, la Insula Iubirii, Mirela Banias a povestit experiența șocantă prin care a trecut atunci când a furat pentru fostul soț o sumă colosală din bancă și a fost închisă 4 ani și 2 luni într-o închisoare de maximă siguranță. În penitenciar, Mirela a fost supusă unor tratamente greu de descris și chiar a fost la un pas de a fi ucisă de o colegă de celulă.

„Am fost nevoită să stau aproape jumătate din pedeapsă în regim închis. Am muncit foarte mult să ies de acolo. Am lucrat un an la o spălătorie, am spălat toate hainele la tot penitenciarul. Mă dureau braţele când întindeam… Erau nişte şobolani…”,a explicat Mirela Banias la Insula Iubirii.

Mirela Banias, la un pas de a fi ucisă de o colegă de celulă