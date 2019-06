O elevă din Craiova a fost admisă la Academia Militară a Forțelor Navale din SUA. Performanţa a fost înregistrată de Cezara Ioana Vlad de la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Este singura candidată din România care a fost acceptată, în acest an, la Academia americană. Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova a avut şi anul trecut un elev admis la această academie. Şi atunci, reuşita a fost unică la nivel naţional. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea unică a Cezarei. (CITEȘTE ȘI: PLĂTESC MII DE EURO CA SĂ ÎNVEŢE SĂ ZBOARE! A PILOTAT PRIMUL AVION LA 15 ANI, IAR AZI…)

Cezara Ioana Vlad este elevă a Colegiului Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova din 2016. Atunci a venit în Bănie tocmai din Brăila, ca elevă în clasa a X-a. Primul an de liceu l-a făcut la o unitate de învățământ teoretică din Brăila. Şi-a dorit însă întodeauna să urmeze un liceu militar, care să o ducă spre o carieră în domeniu.

Lăudată de toată lumea

“Felicitări Ioana – Cezara Vlad, absolvent al Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu” Craiova!

Întâlnirea ministrului Apărării Naționale, Gabriel Leș, cu elevii admiși la instituții de învățământ militar din SUA a avut loc ieri (5 iunie, n.r.), la sediul Ministerului Apărării Naţionale.

Elev plutonier Ioana Cezara Vlad a fost admis la Academia Militară a Forțelor Navale Annapolis.

Suntem mândri de tine, Cezara, și îţi dorim succes în tot ceea ce ţi-ai propus!", au postat reprezentanţii colegiului pe pagina de socializare.

Succes și de la ministru!

Și ministrul Apărării a lăudat-o pe Cezara, dar și pe ceilalți trei români admiși în acest an la colegii militare din Statele Unite.

“M-am întâlnit, de asemenea, cu Răzvan Moldovanu, Mădălin-Georgel Savin, Bogdan Daniliuc, de la Colegiul Național Militar «Ștefan Cel Mare» și Cezara-Ioana Vlad, de la Colegiul Național Militar «Tudor Vladimirescu», cei patru absolvenți ai colegiilor militare ale Armatei României care au fost admiși ca studenți la Academia Forțelor Terestre de la West Point, la cea a Forțelor Aeriene de la Colorado Springs și la Academia Forțelor Navale de la Annapolis. Le doresc mult succes în anii pe care îi vor petrece ca studenți în cele mai prestigioase academii militare din lume și îi asigur că îi vom aștepta cu drag în țară, după absolvire, pentru a activa ca ofițeri ai Armatei României”, a scris ministrul Apărării, Gabriel Leș, pe pagina sa de Facebook.

Pasionată de arte marțiale

În 2017, Cezara, pe atunci în clasa a XI-a a Colegiului Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" a obținut locul al II-lea cu echipa de kata la tineret la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional de la Brăila.

În acelaşi an, eleva a obţinut locul I la kata individual la Cupa Băniei. Iar veştile bune nu s-au oprit aici. Cezara s-a calificat la Campionatul Mondial de Karate Fudokan de la Cluj, la kumite echipe. Calificarea a avut loc în urma clasării pe locul al IV-lea la Campionatul National de Karate Fudokan de la Iași şi a trecerii la categoria tineret a concurentei care s-a clasat pe primul loc, astfel Cezara a urcat pe III.

Inițial, Cezara a picat proba de rezistență, dar…

„În clasa a VIII-a m-am informat pe internet despre licee și am descoperit ceea ce oferă un liceu militar. Am fost foarte entuziasmată și m-am grăbit să depun dosarul. Am făcut parte din primele grupe care au mers la Câmpulung, dar acolo fiind frig și ninsoare, am picat proba de rezistență cu câteva sutimi. Între timp am evoluat. Am descoperit apoi oportunitatea de la Craiova, am susținut diferențele și am fost admisă", spunea Cezara într-un interviu acordat pentru Gazeta de Sud, în primul ei an de liceu la Craiova.