Povestea de dragoste care a devenit virală în România: „Bunicul tău m-a cerut în căsătorie oferindu-mi o caramea”

Alexandru a dezvăluit povestea de dragoste inedită dintre bunicii săi. Tânărul din Iași a postat de rețelele de socializare modul inedit în care bunicul său a cerut-o pe bunica sa de soție. Istorioara celor doi a ajuns imediat virală.

Doi bătrâni ieșeni le-au dat o lecție importantă de iubire tinerilor de pretudindeni. În urmă cu 50 de ani, domnul a cerut-o de soție pe aleasa inimii lui cu o simplă caramelă. Femeia a acceptat și chiar a împărțit-o cu cel care avea să-i devină soț. Ce a urmat după aceea bate orice scenariu de film!

„- Bunicul tău m-a cerut în căsătorie oferindu-mi o caramea. Nu aveam nimic, dar în genunchi, îmi spune «Nu am nimic, doar o caramea… dar dacă vrei putem construi totul împreună».

-Și tu?

-Și tu?

-Am deschis carameaua, am împărțit-o în doua și am mâncat-o. Din acel moment, am împărțit totul. Am căzut, ne-am ridicat și am construit împreună. Totul împreună. Am avut momente grele, de oboseală, dar am rămas mereu uniți", extras din povestea pe care i-o spune bunica lui Alex.

Care a fost secretul căsniciei celor doi bătrâni. Ce sfat de viață le-a oferit bunica tuturor tinerilor

Bunica lui Alexandru a dezvăluit că nu ai nevoie de atât de multe luxuri materiale ca să fii fericit. Spre deosebire de generația actuală, în vremea aceea, oamenii nu uitaseră că cel mai important este să-l iubești pe cel de lângă tine și să împarți totul cu el.

Curajul de a continua o relație, cu certuri, momente grele, probleme și toate obstacolele pare să lipsească din atât de multe povești actuale de iubire. După 50 de ani de căsnicie, bunica cerută de soție cu o simplă caramelă (caramea este forma populară, n.r.) spune o pildă pe care mulți au uitat-o.

„-Ehh, alte timpuri bunico!

-Timpul nu schimba modul în care se iubesc oamenii. Ceea ce s-a schimbat e că nu mai aveți exemple de urmat. Azi vă e teamă de orice. Nu vă căsătoriți de teamă că nu veți reuși împreună. Când vă certați, vă despărtiți, în speranța că veți găsi pe altul mai bun. Cautați mereu perfecțiunea, ca și când ar exista cu adevărat. Vă lipsește perceperea realității, a fericirii în lucruri mărunte.

Faceți demonstrații extravagante, inele de mii de euro, nunți costisitoare… ca mai apoi sa pierdeți toate momentele astea.

Asta e tot ce va lipsește. Curajul sa trăiți viata și iubirea așa cum e, și nu cum v-o imaginați voi.

O caramea și 50 de ani împreună!”, este continuarea postării ajunsă virală.

Peste 100 de persoane au distribuit inedita poveste de iubire a celor doi bătrâni. După mai bine de jumătate de secol, cei doi au demonstrat că se poate să ai o familie fericită, chiar dacă ai plecat, de fapt, de la o simplă caramelă.