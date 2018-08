Un băiat din Sibiu i-a impresionat pe internauți cu povestea lui de viață. Ionuț vinde flori, urzici, fructe de pădure culese chiar de el, iar din banii pe care îi câștigă își crește frățiorul de 10 ani.

Fratele lui Ionuț are mari probleme de sănătate, potrivit internautului care i-a făcut publică povestea. Tânărul este în general prin centrul Sibiului, acolo unde vinde fructe de sezon, dar și flori. Tot ceea ce vinde este cules chiar de el.

„Dacă ești din Sibiu este greu sa nu îl recunoști pe Ionuț! Mereu cu floricele frumoase in mâna, urzici, fructe de pădure proaspete…

Locuiește singur lângă Sibiu iar cu banii pe care îi câștiga cu multă trudă își crește frățiorul de 10 ani care are probleme grave de sănătate. Acum îl găsești prin centrul orașului și are niște zmeura delicioasă de vanzare. Dacă cumperi ceva din traista lui, îl ajuți enorm! Ionuț îți mulțumește!”, a scris un internaut.

Ce spun oamenii care îl știu pe Ionuț

Sibienii care îl cunosc pe Ionuț au comentat și ei la postare și i-au asigurat pe oameni că tânărul merită ajutat. Despre părinții băiatului, nimeni nu știe nimic cu exactitate. Mulți spun că e orfan, dar alții susțin că locuiește cu mama lui. Cert este că tânărul „ține casa”. Din banii pe care îi câștigă, Ionuț plătește facturile, dar și medicamentele fratelui său.

„E un băiat bun. Mereu vine cu flori la o cafenea și mereu cumpăr de la el. De fiecare dată când mă vede e foarte fericit. Acest băiat chiar merită sprijinul oamenilor”, „Și eu îl cunosc pe acest băiat și îi știu povestea de viață. L-am și ajutat de vreo două ori cu bani pentru facturi și asta cu ajutorul oamenilor binevoitori. Îl știu de vreo patru ani pe Ionuț, dar de când am plecat din centru am pierdut contactul cu el”, „Îl cunosc pe Ionuț! Acum 4 ani lucram in centrul Sibiului la o cafenea si trecea mereu cu o sacoșa plină cu menta , mereu cumpărăm menta sau ce avea el .. flori , fructe . Mi-a povestit viața lui și despre frățiorul sau cu probleme de sănătate ! Intr-o zi era fericit ca vânduse toată menta și reușise sa plătească o factura ! M-a impresionat enorm ! Știți cumva unde îl putem găsi ? Va mulțumesc”, au scris mai mulți internauți. (Citește și Povestea doamnei Sanda, femeia care își vinde cărțile pe trotoarul din București)