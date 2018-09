Povestea emoționantă a unui băiețel care și-a pierdut mama și sora din cauza unui șofer beat: „Aș vrea să-i dau păpusa mamei mele, ca să i-o transmită surioarei mele, când va pleca la ea!”

O poveste emoționantă s-a viralizat zilele aceste pe rețelele de socializare. Este vorba despre o întâmplare tristă a unei familii. Un tată și-a pierdut fiica și soția din cauza unui șofer beat.

Potrivit acestei povești care a circulat pe pagina de Facebook, mama a stat o vreme în comă, însă nu a supraviețuit. Băiețelul ei a vrut să îi dăruiască o păpușă mamei lui, pentru ca ea să poată să i-o dea surorii lui. Postarea a impresionat mii de internauți și a fost distribuită de 15.000 de ori.

„Până la lacrimi!

Într-o zi am mers la magazin să fac cumpărături, și dintr-o dată am observat casierul vorbind cu un băiat nu mai mult de 5 sau 6 ani. Casierul spune:

– Îmi pare rău, dar nu ai destui bani pentru a cumpăra această păpușă.

Apoi, băiețelul s-a întors spre mine și întreabă:

– Domnule, еste аdevărat ca nu am destui bani?

Am numărat banii și am spus:

– Dragul meu, nu ai suficienți bani pentru a cumpăra această păpușă. Băiețelul a continuat să țină păpușa în mână.

După ce am achitat cumpărăturile, din nou, m-am dus la el și l-am întrebat de ce își dorea această păpușă …?

– Această păpușă îi plăcea mult surioarei mele.

Aș dori să-i fac un cadou de ziua ei!

Aș vrea să-i dau păpusa mamei mele, ca să i-o transmită surioarei mele, când va pleca la ea!

… Ochii lui erau atît de triști când vorbea

– Sora mea a plecat la Dumnezeu.

Așa mi-a zis tata, și a zis că în curând va pleca și mama la Dumnezeu, și eu m-am gândit că va lua păpușa si o să i-o dea surioarei mele.

…. Inima mea sa oprit.

Băiețelul s-a uitat la mine și a spus:

– I-am spus tatălui meu ca mama să nu plece pînă nu vin eu de plimbare.

Apoi mi-a arătat o poză în care el este fericit și zâmbitor. – Vreau ca mami să ia poza mea cu ea, astfel sora mea nu ma va uita.

Și a adăugat:

– O iubesc pe mama mea și nu vreau să plece, dar tata spune că ea trebuie să meargă la sora mea mai mică. Apoi se uită din nou la păpușă cu ochi triști … Mi-am luat repede portofelul și i-am zis băiatului:

– Poate mai numărăm odată banii, dacă tu zici că sunt de ajuns pentru a cumpăra păpușa?

Da … Eu cred că am destui bani pentru a cumpăra păpușa!

Fără ca să vadă el, am adăugat o parte din bani si din nou și am început să numărăm. Au fost suficienți și încă au mai rămas.

Băiețelul a spus:

– Mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai dat bani!

Apoi s-a uitat la mine și a adăugat:

– Ieri seară, înainte de culcare am cerut lui Dumnezeu să-mi dea bani pentru a cumpăra o păpușă pentru sora mea ca sa i-o transmit prin mama mea! El m-a auzit! Am vrut, de asemenea, să am suficienți bani pentru a cumpăra un trandafir alb pentru mama mea, dar nu am îndrăznit să-i cer de la Dumnezeu. Dar El mi-a dat destui bani pentru a cumpăra păpușa și un trandafir. Mama mea iubește trandafirii albi! …

Am terminat cumpărăturile îngândurat.

Din capul meu nu ieșea acest băiat.

Apoi mi-am amintit că acum două zile într-un articol de ziar local, era scris despre un om beat cu un camion, care a lovit o femeie și o fetiță.

Fetița a murit imediat la fața locului și femeia era în stare critică.

Familia trebuia să decidă pentru a opri aparatul care o ținea în viață, pentru că tânăra femeie nu va mai ieși din comă.

Oare această familie este a băiatului, care a vrut să cumpere păpușa pentru surioara lui?

După două zile într-un ziar a fost publicat un articol în care ziceau că acea tânără a murit …

Eu nu am reusit să țin lacrimile …

Am cumpărat un trandafir alb și am mers la înmormântare …

Fata tânără, îmbrăcată în alb, într-o mână avea o păpușă și o fotografie, și pe de altă parte, avea un trandafir alb.

Am plecat cu lacrimi în ochi, și am simțit că viața mea se va schimba acum …

Nu voi uita niciodată dragostea pe care băiatul o avea pentru mama și sora lui!

Vă RUGAM NU VA URCATI IN STARE DE EBRIETATE LA VOLAN!!!

Puteți distruge nu numai viața voastră! #SHARE, vă rog.”